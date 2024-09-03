¿çÌ²¤Î¼ÁUP¤Ç¼«Î§¿À·Ð¤òÀ°¤¨¤Æ¢ö1000¿Í¤¬Áª¤Ö¡Ö¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡×¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ï¡Ä¡©
Èþ¿ÍÉ´²ÖÆÉ¼ÔÁíÀª1,000¿Í¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡¢¤¤¤ÞÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡¦µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡©¡¡¥ì¥Ç¥£¤¿¤Á¤¬ÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤Ì¾ÉÊ¤ò¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
Ëí¥¢¥¤¥Æ¥àÉôÌçÂè1°Ì¡§¥Ë¥È¥ê
½ÐÅµ: Èþ¿ÍÉ´²Ö.com
¼êÀö¤¤OK¤Ê¤Î¤ÇÀ¶·é´¶¤â¥¡¼¥×♡
¡Ö¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¹Å¤µ¤Ç¡¢¼ó¸µ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë´¶¤¸¤¬¹¥¤¡£¹¥¤ß¤Î¹â¤µ¤ËÄ´Àá¤â¡ª¡×
¼ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»Ù¤¨¤ë¤Þ¤¯¤é¡¡¼ó¥Õ¥£¥Ã¥È¡ÊP2212¡Ë¡ï3,990¡¿¥Ë¥È¥ê
Âè2°Ì¡§¥¨¥¢¥¦¥£¡¼¥ô
Âè3°Ì¡§¥Ö¥ì¥¤¥ó¥¹¥ê¡¼¥×
²÷Ì²¥¢¥¤¥Æ¥àÉôÌçÂè1°Ì¡§¤á¤°¤ê¥º¥à¡¡¾øµ¤¤Ç¥Û¥Ã¥È¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯
½ÐÅµ: Èþ¿ÍÉ´²Ö.com
¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä¿²¼¼¡¢Èô¹Ôµ¡Æâ¤Ê¤É¥·¡¼¥ó¤òÁª¤Ó¤Þ¤»¤ó¢ö
¡Ö¹á¤ê¤â¤è¤¯°ÂÌ²¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö»È¤¤¤¤ê¤Ê¤Î¤Ç±ÒÀ¸Åª¡×
¤á¤°¤ê¥º¥à ¾øµ¤¤Ç¥Û¥Ã¥È¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¡ï522¡ÊÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¡Ë¡¿²Ö²¦
Âè2°Ì¡§Ìµ°õÎÉÉÊ¡¡¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥ß¥¹¥È ¤ª¤ä¤¹¤ß¥Ö¥ì¥ó¥É
Âè3°Ì¡§¥Ë¡¼¥ë¥º¥ä¡¼¥É ¥ì¥á¥Ç¥£¡¼¥º¡¡¥°¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Ô¥í¡¼¥ß¥¹¥È
¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥óÉôÌçÂè1°Ì¡§Apple¡¡AirPods
½ÐÅµ: Èþ¿ÍÉ´²Ö.com
¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¤À¤«¤é¥³¡¼¥É¤¬Íí¤Þ¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é²òÊü¡£²»¤ÎÎÉ¤µ¤â³Î¼Â♡
¡Ö¼ª¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¸ú²Ì¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¢ö¡×
AirPods Pro ¡ï39,800¡¿Apple
Âè2°Ì¡§SONY¡¡WF-C700N
Âè3°Ì¡§ELECOM¡¡´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹Bluetooth¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó LBT-TWS16CSBU
·ÇºÜ¡§Èþ¿ÍÉ´²Ö2023Ç¯9·î¹æ¡Ö¥ì¥Ç¥£¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤Êº£¤¬¤ï¤«¤ë¡ª¤Ê¤ó¤Ç¤âAward 2024¡×
Ê¸/¶¶ËÜÈÏ»Ò¡¡ºÆ¹½À®/Èþ¿ÍÉ´²Ö.comÊÔ½¸Éô