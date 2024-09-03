¥¯¥ì¡¦¥É¡¦¥Ý¡¼ ¥Ü¡¼¥Æ¡¢¡Ö¿·¥ë¡¦¥»¥é¥à¡×¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¤â¤é¤¨¤ëPOP UP¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ
¥¯¥ì¡¦¥É¡¦¥Ý¡¼ ¥Ü¡¼¥Æ¤Ï¡¢9·î1Æü¤Ëºþ¿·¤·¤¿ÈþÍÆ±Õ¡Ö¥ë¡¦¥»¥é¥à ¶¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢9·î3Æü¤«¤é¡Ö¿·¥ë¡¦¥»¥é¥à¡×¤¬Æ³¤¯¼«¿È¤Îµ±¤¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë POP UP ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Öµæ¶Ë¤Î°ìÅ©¤¬¤¤¤¶¤Ê¤¦Êª¸ì¡×¤òÅìµþ¡¦¿ÀµÜÁ°¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Ò¤ÈÂÀè¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÀøÆþ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿·¥ë¡¦¥»¥é¥à µæ¶Ë¤Î°ìÅ©¤¬¤¤¤¶¤Ê¤¦Êª¸ì¡×¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿
¡û¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡Ö¿·¥ë¡¦¥»¥é¥à¡×¤È¤Ï?
¡Ö¥ë¡¦¥»¥é¥à¡×¤Ï¡¢2013Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥¯¥ì¡¦¥É¡¦¥Ý¡¼ ¥Ü¡¼¥Æ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÈþÍÆ±Õ¡£º£²ó¤Î¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥ë¡¦¥»¥é¥à ¶¡×¤Ï4ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢¥é¥Ç¥£¥¢¥ó¥È¥ê¥ê¡¼¥³¥ó¥»¥ó¥È¥ì¡¼¥È¤ä¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥ì¥â¥ó¥Þ¡¼¥È¥ë¥¨¥¥¹GL¤òÇÛ¹ç¤·¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤È¥Ï¥ê¤ËËþ¤Á¤¿È©¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ë¡¦¥»¥é¥à ¶¡×(30mL 19,800±ß/50mL 29,700±ß/75mL 40,150±ß)
¤½¤Î¡Ö¥ë¡¦¥»¥é¥à ¶¡×¤¬Æ³¤¯¼«¿È¤Îµ±¤¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëPOP UP¥¤¥Ù¥ó¥È¡Öµæ¶Ë¤Î°ìÅ©¤¬¤¤¤¶¤Ê¤¦Êª¸ì¡×¤ò9·î3Æü¤è¤êÅìµþ¡¦¿ÀµÜÁ°¤Ë¤¢¤ë¥è¥É¥Ð¥·J6¥Ó¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£
¡Öµæ¶Ë¤Î°ìÅ©¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¡Öµæ¶Ë¤Î°ìÅ©¡×¤ò·Áºî¤ë¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤äÆÈ¼«¤ÎÀ®Ê¬¤ò¤á¤°¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¢¡Ö¿·¥ë¡¦¥»¥é¥à¡×¤¬Æ³¤¯¼«¿È¤Îµ±¤¤Ë½Ð²ñ¤¦ÂÎ¸³¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡û¡Ö¿·¥ë¡¦¥»¥é¥à¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¯¥ì¡¦¥É¡¦¥Ý¡¼ ¥Ü¡¼¥Æ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤ÇÂÎ¸³
¤Þ¤º°ÆÆâ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖChapter 1. First Drop ¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Î°ìÅ©¡×¡£¾²¤ËÁ´ÂÎ¤Ë¹¤¬¤ëÇÈÌæ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡Ö¥ë¡¦¥»¥é¥à ¶¡×¤ò¥¿¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤¬Í¥¤·¤¯È©¤Ë¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤¤¤¯¹©Äø¤ò¸Þ´¶¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Chapter 1. First Drop ¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Î°ìÅ©
¡Ö¿·¥ë¡¦¥»¥é¥à¡×¤ÎÊª¸ì¤Î¥×¥í¥í¡¼¥°¤òÂÎ¸³¤·¤¿¸å¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤Ï¡ÖChapter 2. Radiant Lily ¥é¥Ç¥£¥¢¥ó¥È¥ê¥ê¡¼¡×¡£¡Ö¥ë¡¦¥»¥é¥à ¶¡×¤Ë¿·¤¿¤ËÇÛ¹ç¤µ¤ì¤¿¥é¥Ç¥£¥¢¥ó¥È¥ê¥ê¡¼¤ÎÀ¸°éÃÏ¡¦Æî¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÍÍ»Ò¤äÀ¸»ºÇØ·Ê¤¬Î×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÂç¤¤Ê¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Chapter 2. Radiant Lily ¥é¥Ç¥£¥¢¥ó¥È¥ê¥ê¡¼
¡ÖChapter 3. Science ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¥é¥Ç¥£¥¢¥ó¥È¥ê¥ê¡¼¤¬¥¯¥ì¡¦¥É¡¦¥Ý¡¼ ¥Ü¡¼¥Æ¤ÎÀèÃ¼¤Î¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥³¥ó¥»¥ó¥È¥ì¡¼¥È¤Ë»Ñ¤òÊÑ¤¨¤ë²áÄø¤ò²òÀâ¡£¿å¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤ÎÃæ¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤ÎÀèÃ¼µ»½Ñ¤Ë¿»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Chapter 3. Science ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹
Â³¤¤¤Æ¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥Ð¥ë¡¼¥ó¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¡ÖChapter 4. Plumpness ¥×¥é¥ó¥×¥Í¥¹¡×¡£ÈþÍÆ±Õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¦¤ë¤ª¤¤¤È¥Ï¥ê¤ËËþ¤Á¡¢¤Þ¤ë¤ÇÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ±¤¤ò¥Ð¥ë¡¼¥ó¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Chapter 4. Plumpness ¥×¥é¥ó¥×¥Í¥¹
Êª¸ì¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖChapter 5. Radiance Transformation À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿µ±¤¡×¡£Çò¤ò´ðÄ´¤Ë¥é¥Ç¥£¥¢¥ó¥È¥ê¥ê¡¼¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤È¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥ë¡¦¥»¥é¥à ¶¡×¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿Ìµ¸Â¤Îµ±¤¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Chapter 5. Radiance Transformation À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿µ±¤
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤È¶õ´Ö¤Î¥«¥é¡¼¤¬ÊÑ²½
²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ë¡¦¥»¥é¥à ¶¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¯¥ì¡¦¥É¡¦¥Ý¡¼ ¥Ü¡¼¥Æ¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¼ÂºÝ¤Ë¾¦ÉÊ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î±ü¤Ë¤¢¤ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¥ë¡¦¥»¥é¥à ¶¡×¤ÎÅÉÉÛÁ°¤ÈÅÉÉÛ¸å¤ÎÈ©¾õÂÖ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¡£ÅÉÉÛÁ°¤ÈÅÉÉÛ¸å¤ÎÈ©¾õÂÖ¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¥¥á¤ÈÈ©¤Îµ±¤¤ËÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ì½Ö¤ÇÈ©¤¬¤¦¤ë¤ª¤Ã¤Æ¥Ä¥ä´¶¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¹û¤ì¹û¤ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡Ä!
¥¯¥ì¡¦¥É¡¦¥Ý¡¼ ¥Ü¡¼¥Æ¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤â»î¤»¤ë
¾å¡§ÅÉÉÛÁ°¤ÎÈ©¾õÂÖ¡¢²¼¡§ÅÉÉÛ¸å¤ÎÈ©¾õÂÖ
²ñ¾ì¤Ç¾¦ÉÊ¤òÂÎ¸³¤·¤¿Íè¾ì¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ë¡¦¥»¥é¥à ¶¡×3ÆüÊ¬(6Êñ)¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤òÇÛÉÛ¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ë¤Æ»ØÄê¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤ÆSNS¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢ÀèÃå¤ÇPOP UP¥¤¥Ù¥ó¥È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥Ã¥°¤â¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
³«ºÅ´ü´Ö¤Ï¡¢9·î3Æü¤«¤é9·î13Æü¤Þ¤Ç¡£¡Ö¿·¥ë¡¦¥»¥é¥à¡×¤ò¸Þ´¶¤ÇÂÎ´¶¤·¤Ë¡¢²ñ¾ì¤ØÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï?
¡Ú¾ÜºÙ¡Û
²ñ¾ì¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°6-35-6/¥è¥É¥Ð¥·J6¥Ó¥ë
Æü»þ¡§2024Ç¯9·î3Æü(²Ð)¡Á9·î13Æü(¶â) 11:00-20:00(ºÇ½ªÆþ¾ì19:30)
Æþ¾ì¡§ÌµÎÁ/Í½ÌóÉÔÍ×
¢¨ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆþ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é¥¯¥ì¡¦¥É¡¦¥Ý¡¼ ¥Ü¡¼¥Æ ¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×¥×¥í¥°¥é¥à¤È¸ø¼°LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÍ§¤À¤ÁÅÐÏ¿¤¬É¬Í×
µÈÀî²ÆÀ¡ ¤è¤·¤«¤ï¤«¤¹¤ß ¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥à¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤Ê¤É¤ò·Ð¸³¤·¡¢¸½ºß¤ÏOL¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°Ãæ¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥³¥¹¥á¡¢¥¹¥¥å¡¼¥Ð¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¡¢Èþ¿©¡¢¿É¤¤¤â¤Î¡Ä¡Ä¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¶½Ì£¤òµ»ö¤È¤·¤ÆÅê¹ÆÃæ¡£ instagram : kassunne67 ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
¡Ö¿·¥ë¡¦¥»¥é¥à µæ¶Ë¤Î°ìÅ©¤¬¤¤¤¶¤Ê¤¦Êª¸ì¡×¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿
¡û¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡Ö¿·¥ë¡¦¥»¥é¥à¡×¤È¤Ï?
¡Ö¥ë¡¦¥»¥é¥à ¶¡×(30mL 19,800±ß/50mL 29,700±ß/75mL 40,150±ß)
¤½¤Î¡Ö¥ë¡¦¥»¥é¥à ¶¡×¤¬Æ³¤¯¼«¿È¤Îµ±¤¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëPOP UP¥¤¥Ù¥ó¥È¡Öµæ¶Ë¤Î°ìÅ©¤¬¤¤¤¶¤Ê¤¦Êª¸ì¡×¤ò9·î3Æü¤è¤êÅìµþ¡¦¿ÀµÜÁ°¤Ë¤¢¤ë¥è¥É¥Ð¥·J6¥Ó¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£
¡Öµæ¶Ë¤Î°ìÅ©¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¡Öµæ¶Ë¤Î°ìÅ©¡×¤ò·Áºî¤ë¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤äÆÈ¼«¤ÎÀ®Ê¬¤ò¤á¤°¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¢¡Ö¿·¥ë¡¦¥»¥é¥à¡×¤¬Æ³¤¯¼«¿È¤Îµ±¤¤Ë½Ð²ñ¤¦ÂÎ¸³¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡û¡Ö¿·¥ë¡¦¥»¥é¥à¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¯¥ì¡¦¥É¡¦¥Ý¡¼ ¥Ü¡¼¥Æ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤ÇÂÎ¸³
¤Þ¤º°ÆÆâ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖChapter 1. First Drop ¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Î°ìÅ©¡×¡£¾²¤ËÁ´ÂÎ¤Ë¹¤¬¤ëÇÈÌæ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡Ö¥ë¡¦¥»¥é¥à ¶¡×¤ò¥¿¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤¬Í¥¤·¤¯È©¤Ë¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤¤¤¯¹©Äø¤ò¸Þ´¶¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Chapter 1. First Drop ¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Î°ìÅ©
¡Ö¿·¥ë¡¦¥»¥é¥à¡×¤ÎÊª¸ì¤Î¥×¥í¥í¡¼¥°¤òÂÎ¸³¤·¤¿¸å¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤Ï¡ÖChapter 2. Radiant Lily ¥é¥Ç¥£¥¢¥ó¥È¥ê¥ê¡¼¡×¡£¡Ö¥ë¡¦¥»¥é¥à ¶¡×¤Ë¿·¤¿¤ËÇÛ¹ç¤µ¤ì¤¿¥é¥Ç¥£¥¢¥ó¥È¥ê¥ê¡¼¤ÎÀ¸°éÃÏ¡¦Æî¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÍÍ»Ò¤äÀ¸»ºÇØ·Ê¤¬Î×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÂç¤¤Ê¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Chapter 2. Radiant Lily ¥é¥Ç¥£¥¢¥ó¥È¥ê¥ê¡¼
¡ÖChapter 3. Science ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¥é¥Ç¥£¥¢¥ó¥È¥ê¥ê¡¼¤¬¥¯¥ì¡¦¥É¡¦¥Ý¡¼ ¥Ü¡¼¥Æ¤ÎÀèÃ¼¤Î¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥³¥ó¥»¥ó¥È¥ì¡¼¥È¤Ë»Ñ¤òÊÑ¤¨¤ë²áÄø¤ò²òÀâ¡£¿å¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤ÎÃæ¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤ÎÀèÃ¼µ»½Ñ¤Ë¿»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Chapter 3. Science ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹
Â³¤¤¤Æ¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥Ð¥ë¡¼¥ó¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¡ÖChapter 4. Plumpness ¥×¥é¥ó¥×¥Í¥¹¡×¡£ÈþÍÆ±Õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¦¤ë¤ª¤¤¤È¥Ï¥ê¤ËËþ¤Á¡¢¤Þ¤ë¤ÇÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ±¤¤ò¥Ð¥ë¡¼¥ó¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Chapter 4. Plumpness ¥×¥é¥ó¥×¥Í¥¹
Êª¸ì¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖChapter 5. Radiance Transformation À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿µ±¤¡×¡£Çò¤ò´ðÄ´¤Ë¥é¥Ç¥£¥¢¥ó¥È¥ê¥ê¡¼¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤È¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥ë¡¦¥»¥é¥à ¶¡×¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿Ìµ¸Â¤Îµ±¤¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Chapter 5. Radiance Transformation À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿µ±¤
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤È¶õ´Ö¤Î¥«¥é¡¼¤¬ÊÑ²½
²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ë¡¦¥»¥é¥à ¶¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¯¥ì¡¦¥É¡¦¥Ý¡¼ ¥Ü¡¼¥Æ¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¼ÂºÝ¤Ë¾¦ÉÊ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î±ü¤Ë¤¢¤ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¥ë¡¦¥»¥é¥à ¶¡×¤ÎÅÉÉÛÁ°¤ÈÅÉÉÛ¸å¤ÎÈ©¾õÂÖ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¡£ÅÉÉÛÁ°¤ÈÅÉÉÛ¸å¤ÎÈ©¾õÂÖ¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¥¥á¤ÈÈ©¤Îµ±¤¤ËÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ì½Ö¤ÇÈ©¤¬¤¦¤ë¤ª¤Ã¤Æ¥Ä¥ä´¶¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¹û¤ì¹û¤ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡Ä!
¥¯¥ì¡¦¥É¡¦¥Ý¡¼ ¥Ü¡¼¥Æ¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤â»î¤»¤ë
¾å¡§ÅÉÉÛÁ°¤ÎÈ©¾õÂÖ¡¢²¼¡§ÅÉÉÛ¸å¤ÎÈ©¾õÂÖ
²ñ¾ì¤Ç¾¦ÉÊ¤òÂÎ¸³¤·¤¿Íè¾ì¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ë¡¦¥»¥é¥à ¶¡×3ÆüÊ¬(6Êñ)¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤òÇÛÉÛ¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ë¤Æ»ØÄê¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤ÆSNS¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢ÀèÃå¤ÇPOP UP¥¤¥Ù¥ó¥È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥Ã¥°¤â¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
³«ºÅ´ü´Ö¤Ï¡¢9·î3Æü¤«¤é9·î13Æü¤Þ¤Ç¡£¡Ö¿·¥ë¡¦¥»¥é¥à¡×¤ò¸Þ´¶¤ÇÂÎ´¶¤·¤Ë¡¢²ñ¾ì¤ØÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï?
¡Ú¾ÜºÙ¡Û
²ñ¾ì¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°6-35-6/¥è¥É¥Ð¥·J6¥Ó¥ë
Æü»þ¡§2024Ç¯9·î3Æü(²Ð)¡Á9·î13Æü(¶â) 11:00-20:00(ºÇ½ªÆþ¾ì19:30)
Æþ¾ì¡§ÌµÎÁ/Í½ÌóÉÔÍ×
¢¨ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆþ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é¥¯¥ì¡¦¥É¡¦¥Ý¡¼ ¥Ü¡¼¥Æ ¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×¥×¥í¥°¥é¥à¤È¸ø¼°LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÍ§¤À¤ÁÅÐÏ¿¤¬É¬Í×
µÈÀî²ÆÀ¡ ¤è¤·¤«¤ï¤«¤¹¤ß ¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥à¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤Ê¤É¤ò·Ð¸³¤·¡¢¸½ºß¤ÏOL¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°Ãæ¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥³¥¹¥á¡¢¥¹¥¥å¡¼¥Ð¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¡¢Èþ¿©¡¢¿É¤¤¤â¤Î¡Ä¡Ä¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¶½Ì£¤òµ»ö¤È¤·¤ÆÅê¹ÆÃæ¡£ instagram : kassunne67 ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é