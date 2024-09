BiSが、2025年1月12日に東京・日比谷公園大音楽堂にて解散ライブ<Finale of third BiS>を開催することを発表した。現在、“自給自足体制”でプレイヤー兼マネージャーとして活動しているBiSは、8月9日に“現体制での活動継続が難しい”として、2024年内のすでに発表しているライブを全うし、解散ライブを別途開催することを発表していた。今回、3期BiSの主要ライブ映像を使用した告知映像で解散ライブの実施が発表された。

『NEVER MiND(NEW TYPE Ver.)』



各配信サイト:https://bis.lnk.to/nevermindnewtype【収録曲】1.R.U.N (NEW TYPE Ver.)2.STiLL BE CHiLD (NEW TYPE Ver.)3.Olenimorph, Ole (NEW TYPE Ver.) ※9月4日配信4.イーアーティエイチスィーナーエイチキューカーエイチケームビーネーズィーウーオム (NEW TYPE Ver.) ※9月4日配信5.LAZY DANCE (NEW TYPE Ver.)6.なまえをよんで (NEW TYPE Ver.)7.青風 (NEW TYPE Ver.) ※9月4日配信8.僕の目を見つめて 君の世界になりたい (NEW TYPE Ver.) ※9月4日配信9.悲しみを纏う男たちの行進 (NEW TYPE Ver.)10.Sakura (NEW TYPE Ver.)11.NO CHOiCE (NEW TYPE Ver.)