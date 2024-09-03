『RUBY POP』



発売日：2024年11月27日(水)予約ページ：https://aina.lnk.to/1127_CD商品詳細■CD収録内容(3形態共通)・宝者・Frail・Love Sick他、全16曲収録予定■DVD収録内容◇“BACK TO THE (END) SHOW”@LINE CUBE SHIBUYA01 帆02 ZOKINGDOG03 NaNa04 華奢な心05 アイコトバ06 キリエ・憐れみの讃歌07 家庭教師08 Red:birthmark09 虹10 あぁ揺れてる11 静的情夜12 彼と私の本棚13 リズム14 ペチカの夜15 STEP by STEPEC1 きえないでEC2 サボテンガール◇Music Video(宝者 / Frail / Love Sick 他)などを予定■Blu-ray収録内容◇“BACK TO THE (END) SHOW”@LINE CUBE SHIBUYA01 帆02 ZOKINGDOG03 NaNa04 華奢な心05 アイコトバ06 キリエ・憐れみの讃歌07 家庭教師08 Red:birthmark09 虹10 あぁ揺れてる11 静的情夜12 彼と私の本棚13 リズム14 ペチカの夜15 STEP by STEPEC1 きえないでEC2 サボテンガール◇“Grow The Sunset”@Zepp Haneda01 はっぴーばーすでー02 ZOKINGDOG03 ワタシハココニイマスfor 雨04 Frail05 Sweet Boogie06 家庭教師07 私の真心08 偽りのシンパシー09 帆10 誰誰誰11 Red:birthmark12 ペチカの夜13 静的情夜14 BLUE SOULS15 彼と私の本棚16 STEP by STEP17 宝者EC1 金木犀EC2 サボテンガール◇メイキング映像◇Music Video(宝者 / Frail / Love Sick 他)などを予定