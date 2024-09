アイナ・ジ・エンドが、11月27日に発売するメジャー3rdアルバム『RUBY POP』の詳細が発表となった。『RUBY POP』は全3形態でのリリースを予定しており、【CD+DVD2枚組】には音源に加え、BiSH解散後初のワンマンライブ<BACK TO THE (END) SHOW>やMVが収録。初回生産限定盤【CD+Blu-ray2枚組】には、更に東名阪を巡るツアー <Grow The Sunset>の最終公演、そして作品制作の裏側を納めたメイキング映像が入ったスペシャル仕様のパッケージとなっている。

『RUBY POP』



発売日:2024年11月27日(水)予約ページ:https://aina.lnk.to/1127_CD商品詳細■CD収録内容(3形態共通)・宝者・Frail・Love Sick他、全16曲収録予定■DVD収録内容◇“BACK TO THE (END) SHOW”@LINE CUBE SHIBUYA01 帆02 ZOKINGDOG03 NaNa04 華奢な心05 アイコトバ06 キリエ・憐れみの讃歌07 家庭教師08 Red:birthmark09 虹10 あぁ揺れてる11 静的情夜12 彼と私の本棚13 リズム14 ペチカの夜15 STEP by STEPEC1 きえないでEC2 サボテンガール◇Music Video(宝者 / Frail / Love Sick 他)などを予定■Blu-ray収録内容◇“BACK TO THE (END) SHOW”@LINE CUBE SHIBUYA01 帆02 ZOKINGDOG03 NaNa04 華奢な心05 アイコトバ06 キリエ・憐れみの讃歌07 家庭教師08 Red:birthmark09 虹10 あぁ揺れてる11 静的情夜12 彼と私の本棚13 リズム14 ペチカの夜15 STEP by STEPEC1 きえないでEC2 サボテンガール◇“Grow The Sunset”@Zepp Haneda01 はっぴーばーすでー02 ZOKINGDOG03 ワタシハココニイマスfor 雨04 Frail05 Sweet Boogie06 家庭教師07 私の真心08 偽りのシンパシー09 帆10 誰誰誰11 Red:birthmark12 ペチカの夜13 静的情夜14 BLUE SOULS15 彼と私の本棚16 STEP by STEP17 宝者EC1 金木犀EC2 サボテンガール◇メイキング映像◇Music Video(宝者 / Frail / Love Sick 他)などを予定