アイナ・ジ・エンド、3年ぶり3枚目のアルバム『RUBY POP』詳細公開
アイナ・ジ・エンドが、11月27日に発売するメジャー3rdアルバム『RUBY POP』の詳細が発表となった。
『RUBY POP』は全3形態でのリリースを予定しており、【CD+DVD2枚組】には音源に加え、BiSH解散後初のワンマンライブ＜BACK TO THE (END) SHOW＞やMVが収録。
初回生産限定盤【CD+Blu-ray2枚組】には、更に東名阪を巡るツアー ＜Grow The Sunset＞の最終公演、そして作品制作の裏側を納めたメイキング映像が入ったスペシャル仕様のパッケージとなっている。
『RUBY POP』
予約ページ：https://aina.lnk.to/1127_CD
商品詳細
■CD収録内容(3形態共通)
・宝者
・Frail
・Love Sick
他、全16曲収録予定
■DVD収録内容
◇“BACK TO THE (END) SHOW”@LINE CUBE SHIBUYA
01 帆
02 ZOKINGDOG
03 NaNa
04 華奢な心
05 アイコトバ
06 キリエ・憐れみの讃歌
07 家庭教師
08 Red:birthmark
09 虹
10 あぁ揺れてる
11 静的情夜
12 彼と私の本棚
13 リズム
14 ペチカの夜
15 STEP by STEP
EC1 きえないで
EC2 サボテンガール
◇Music Video(宝者 / Frail / Love Sick 他)
などを予定
■Blu-ray収録内容
◇“BACK TO THE (END) SHOW”@LINE CUBE SHIBUYA
01 帆
02 ZOKINGDOG
03 NaNa
04 華奢な心
05 アイコトバ
06 キリエ・憐れみの讃歌
07 家庭教師
08 Red:birthmark
09 虹
10 あぁ揺れてる
11 静的情夜
12 彼と私の本棚
13 リズム
14 ペチカの夜
15 STEP by STEP
EC1 きえないで
EC2 サボテンガール
◇“Grow The Sunset”@Zepp Haneda
01 はっぴーばーすでー
02 ZOKINGDOG
03 ワタシハココニイマスfor 雨
04 Frail
05 Sweet Boogie
06 家庭教師
07 私の真心
08 偽りのシンパシー
09 帆
10 誰誰誰
11 Red:birthmark
12 ペチカの夜
13 静的情夜
14 BLUE SOULS
15 彼と私の本棚
16 STEP by STEP
17 宝者
EC1 金木犀
EC2 サボテンガール
◇メイキング映像
◇Music Video(宝者 / Frail / Love Sick 他)
などを予定
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