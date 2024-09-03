2024年9月4日(水)発売配信リンク：https://lnk.to/yQAH7B【初回限定盤(CD＋DVD)】BDSS-0062 / \3,300＋税【通常盤(CDのみ)】BDSS-0063 / \2,700＋税▼CD収録曲 ※初回生産限定盤、通常盤共通01. YAMA02. HARVEST03. voice04. アメイロ05. WHO UNCONTROL06. RED EYE BLUES07. ある日の夕べ08. STAY ON YOU09. ALL FOR SMILE10. Dandy Lion11. Parallel Number12. 巡-meguru-All songs Produce & Arranged by G-FREAK FACTORY▼DVD収録内容 ※初回生産限定盤のみ＜山人音楽祭2023＞9月23日＋24日＠群馬・日本トーターグリーンドーム前橋【DAY.1】1. Jam2. SOMATO3. Too oLD To KNoW4. GOOD OLD SHINY DAYS5. SUNNY ISLAND STORY＋オフショット【DAY.2】1. らしくあれと2. RED EYE BLUES3. ダディ・ダーリン4. Fire5. 日はまだ高く＋オフショット●CDショップ別購入者先着特典・TOWER RECORDS / TOWER RECORDS ONLINE：ステッカーシート(100mm×148mm)予約：https://ur0.jp/xt2t・Amazon.co.jp：メガジャケ(240mm×240mm)予約：https://ur0.jp/RKlRI・楽天ブックス(オンライン)：シューレース予約：https://ur0.jp/XTlIo・セブンネットショッピング：ピック予約：https://ur0.jp/SvUOw・HMV&BOOKS-online-：ポストカード予約：https://ur0.jp/UXvGF・上記ショップ他の全国CDショップ／ECサイト共通特典：ポストカード

▼2024年10月19日(土) 千葉・千葉LOOK10月20日(日) 栃木・HEAVEN'S ROCK宇都宮VJ-211月02日(土) 鹿児島・鹿児島CAPARVO HALL11月03日(日) 福岡・小倉FUSE11月16日(土) 兵庫・神戸太陽と虎11月17日(日) 滋賀・滋賀B-FLAT11月30日(土) 青森・弘前KEEP THE BEAT12月01日(日) 秋田・秋田CLUB SWINDLE12月07日(土) 三重・松坂M'AXA12月08日(日) 岐阜・柳ヶ瀬ants▼2025年01月18日(土) 福岡・福岡BEAT STATION01月19日(日) 広島・広島LIVE VANQUISH01月25日(土) 宮城・仙台Rensa01月26日(日) 山形・山形ミュージック昭和セッション02月01日(土) 京都・KYOTO MUSE02月02日(日) 石川・金沢AZ02月08日(土) 静岡・静岡UMBER02月09日(日) 愛知・名古屋DIAMOND HALL02月15日(土) 岩手・盛岡CLUB CHANGE WAVE02月16日(日) 宮城・石巻BLUE RESISTANCE02月23日(日) 群馬・高崎芸術劇場 スタジオシアター02月24日(月/祝) 群馬・高崎芸術劇場 スタジオシアター03月02日(日) 福島・郡山Hip-Shot Japan03月08日(土) 茨城・水戸LIGHT HOUSE03月09日(日) 神奈川・F.A.D YOKOHAMA03月20日(木/祝) 北海道・函館club COCOA03月22日(土) 北海道・札幌PENNY LANE2403月23日(日) 北海道・苫小牧ELLCUBE03月30日(日) 新潟・新潟LOTS04月05日(土) 大阪・GORILLA HALL OSAKA04月06日(日) 香川・高松MONSTER04月12日(土) 長野・長野CLUB JUNK BOX04月13日(日) 山梨・甲府KAZOO HALL04月19日(土) 山口・周南RISING HALL04月20日(日) 岡山・岡山CRAZY MAMA KINGDOM05月17日(土) 東京・Zepp DiverCity(TOKYO)▼チケット前売り\4,000 (税込 / ドリンク別)※5/17東京公演のみワンマン※他公演はゲストバンドあり

■G-FREAK FACTORY主宰＜山人音楽祭2024＞



9月21日(土) 日本トーターグリーンドーム前橋9月22日(日/祝) 日本トーターグリーンドーム前橋oepn9:30 / start11:00 ※終演 20:00予定〒371-0035 群馬県前橋市岩神町1-2-1▼出演者【9/21(土)】※五十音順アイカワヒトミ／打首獄門同好会／Age Factory／ENTH／おとぼけビ〜バ〜／ザ・クロマニヨンズ／佐藤タイジ／サンボマスター／G-FREAK FACTORY／SIX LOUNGE／上州弾語組合／Dragon Ash／HAWAIIAN6／FOMARE／プッシュプルポット／The BONEZ／MAN WITH A MISSION／MOROHA／ゆってぃ&バリ3TV●山人MCバトル×戦極MC BATTLE 出場者 ※開催は9/21(土) ※50音順アイカワヒトミ／Amateras／armadillo／MC☆ニガリaka赤い稲妻／小池潔宗／Shamis／DOTAMA／ピラフ星人／Bendy／歩歩／MAKA／ミメイDJ：R da Masta／司会：NAIKA MC【9/22(日/祝)】※五十音順KUZIRA／G-FREAK FACTORY／SHADOWS／SHANK／上州弾語組合／四星球／SCAFULL KING／高木ブー／DJダイノジ／TETORA／10-FEET／NakamuraEmi／HUSKING BEE／バックドロップシンデレラ／ハルカミライ／THE FOREVER YOUNG／ザ・ボヤキングス／ライブゾーン(TOSHI-LOW＆茂木洋晃)／LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS PLUS／ROTTENGRAFFTY●上州弾語組合 出演者9/21(土) 清水明夫／上原梅弦／美姫／16号。／KIE Anderson／丹羽拓巳9/22(日/祝) 岩崎有季／高平 悠／小川 晋／鹿山音楽／茂木 拳／83▼チケット・1日券：8,800円(税込)・駐車場付 1日券(9/21)：10,000円(税込)・駐車場付 1日券(9/22)：10,000円(税込)・2日券：17,000円(税込)・駐車場付 2日券：19,400円(税込)※駐車場付チケットは先行受付のみの取り扱い●各プレイガイドにて発売・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/yamabito24/・イープラス：https://eplus.jp/yamabito24/・ローソンチケット：https://l-tike.com/yamabito24/主催：DISK GARAGE／BADASS／上毛新聞社企画・制作：DISK GARAGE／BADASS協賛：ぴあ株式会社／キリンビール／アーツサウンドビジュアル専門学校／JT／JTB／JR東日本 高崎支社／登利平後援：前橋市／FM GUNMA／群馬テレビ（問）DISK GARAGE https://info.diskgarage.com