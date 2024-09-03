G-FREAK FACTORY、アルバム『HAZE』収録曲より霧の中で撮影された「HARVEST」MVをプレミア公開
G-FREAK FACTORYが9月4日、前アルバム『VINTAGE』から4年ぶり、通算7作目となるフルアルバム『HAZE』をリリースする。同アルバムより、2曲目に収録されている「HARVEST」のミュージックビデオが9月4日20:00よりオフィシャルYouTubeチャンネルにて、プレミア公開されることが発表となった。
◆G-FREAK FACTORY 動画 / 画像
「HARVEST」ミュージックビデオは、幻想的な霧の中で撮影された透明感を感じる映像に仕上がっている。監督を努めたのは中澤太だ。アルバム『HAZE』は、9月4日午前0時より各配信サイトにて全曲がデジタル配信されることも明らかとなった。
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▼アルバム『HAZE』
「バンドとして個人としてこの時代に鳴るパンクロックやレゲエ、ブルース、フォークなどの持つ生活背景を描写するアルバムを記したくてこの制作がスタートした。始まり当初はコロナ禍。スローな世の中とは裏腹に、スピード感が追いつかないほど完全に加速した。そこからすでに自他の全ての価値観が変わったことも実感するほど時間が経った。以前と渦中と以後。答えが出てしまって書けなくなったこともたくさんある。
だからこそ移り変わる正直な心境の変化を今のアルバムとしてここに残すことにした」
▼リード曲「HARVEST」
「重く深く。そしてずしっとした基盤の上にライブを意識したDUB処理と言葉数を極限まで絞ることで得た透明感と浮遊した表現に、もの寂しげな現実から湧き上がる空間へと情緒が生まれた。弾き語りで始めた時から最後までイメージ通りの曲に仕上がった。シンプルを複雑に、複雑をシンプルに。意図したもの以上のパワーを制作しながら楽曲が勝手に次々と蓄えていった。ここに今まで世にない新鮮なG-FREAKワールドがまたできたと思う」
──G-FREAK FACTORY 茂木洋晃(Vo)
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■アルバム『HAZE』
配信リンク：https://lnk.to/yQAH7B【初回限定盤(CD＋DVD)】BDSS-0062 / \3,300＋税
【通常盤(CDのみ)】BDSS-0063 / \2,700＋税
▼CD収録曲 ※初回生産限定盤、通常盤共通
01. YAMA
02. HARVEST
03. voice
04. アメイロ
05. WHO UNCONTROL
06. RED EYE BLUES
07. ある日の夕べ
08. STAY ON YOU
09. ALL FOR SMILE
10. Dandy Lion
11. Parallel Number
12. 巡-meguru-
All songs Produce & Arranged by G-FREAK FACTORY
▼DVD収録内容 ※初回生産限定盤のみ
＜山人音楽祭2023＞9月23日＋24日＠群馬・日本トーターグリーンドーム前橋
【DAY.1】
1. Jam
2. SOMATO
3. Too oLD To KNoW
4. GOOD OLD SHINY DAYS
5. SUNNY ISLAND STORY
＋オフショット
【DAY.2】
1. らしくあれと
2. RED EYE BLUES
3. ダディ・ダーリン
4. Fire
5. 日はまだ高く
＋オフショット
●CDショップ別購入者先着特典
・TOWER RECORDS / TOWER RECORDS ONLINE：ステッカーシート(100mm×148mm)
予約：https://ur0.jp/xt2t
・Amazon.co.jp：メガジャケ(240mm×240mm)
予約：https://ur0.jp/RKlRI
・楽天ブックス(オンライン)：シューレース
予約：https://ur0.jp/XTlIo
・セブンネットショッピング：ピック
予約：https://ur0.jp/SvUOw
・HMV&BOOKS-online-：ポストカード
予約：https://ur0.jp/UXvGF
・上記ショップ他の全国CDショップ／ECサイト共通特典：ポストカード
■TOWER RECORDS新宿店インストアイベント
場所：TOWER RECORDS新宿店内9Fイベントスペース
内容：ミニライブ&サイン会
参加券配布対象店舗：タワーレコード新宿店、渋谷店、高崎オーパ店
https://g-freakfactory.com/contents/772917
（問）タワーレコード新宿店 03-5360-7811
■＜G-FREAK FACTORY “HAZE” TOUR 2024-2025＞
10月19日(土) 千葉・千葉LOOK
10月20日(日) 栃木・HEAVEN'S ROCK宇都宮VJ-2
11月02日(土) 鹿児島・鹿児島CAPARVO HALL
11月03日(日) 福岡・小倉FUSE
11月16日(土) 兵庫・神戸太陽と虎
11月17日(日) 滋賀・滋賀B-FLAT
11月30日(土) 青森・弘前KEEP THE BEAT
12月01日(日) 秋田・秋田CLUB SWINDLE
12月07日(土) 三重・松坂M'AXA
12月08日(日) 岐阜・柳ヶ瀬ants
▼2025年
01月18日(土) 福岡・福岡BEAT STATION
01月19日(日) 広島・広島LIVE VANQUISH
01月25日(土) 宮城・仙台Rensa
01月26日(日) 山形・山形ミュージック昭和セッション
02月01日(土) 京都・KYOTO MUSE
02月02日(日) 石川・金沢AZ
02月08日(土) 静岡・静岡UMBER
02月09日(日) 愛知・名古屋DIAMOND HALL
02月15日(土) 岩手・盛岡CLUB CHANGE WAVE
02月16日(日) 宮城・石巻BLUE RESISTANCE
02月23日(日) 群馬・高崎芸術劇場 スタジオシアター
02月24日(月/祝) 群馬・高崎芸術劇場 スタジオシアター
03月02日(日) 福島・郡山Hip-Shot Japan
03月08日(土) 茨城・水戸LIGHT HOUSE
03月09日(日) 神奈川・F.A.D YOKOHAMA
03月20日(木/祝) 北海道・函館club COCOA
03月22日(土) 北海道・札幌PENNY LANE24
03月23日(日) 北海道・苫小牧ELLCUBE
03月30日(日) 新潟・新潟LOTS
04月05日(土) 大阪・GORILLA HALL OSAKA
04月06日(日) 香川・高松MONSTER
04月12日(土) 長野・長野CLUB JUNK BOX
04月13日(日) 山梨・甲府KAZOO HALL
04月19日(土) 山口・周南RISING HALL
04月20日(日) 岡山・岡山CRAZY MAMA KINGDOM
05月17日(土) 東京・Zepp DiverCity(TOKYO)
▼チケット
前売り\4,000 (税込 / ドリンク別)
※5/17東京公演のみワンマン
※他公演はゲストバンドあり
■G-FREAK FACTORY主宰＜山人音楽祭2024＞
9月21日(土) 日本トーターグリーンドーム前橋
9月22日(日/祝) 日本トーターグリーンドーム前橋
oepn9:30 / start11:00 ※終演 20:00予定
〒371-0035 群馬県前橋市岩神町1-2-1
▼出演者
【9/21(土)】※五十音順
アイカワヒトミ／打首獄門同好会／Age Factory／ENTH／おとぼけビ〜バ〜／ザ・クロマニヨンズ／佐藤タイジ／サンボマスター／G-FREAK FACTORY／SIX LOUNGE／上州弾語組合／Dragon Ash／HAWAIIAN6／FOMARE／プッシュプルポット／The BONEZ／MAN WITH A MISSION／MOROHA／ゆってぃ&バリ3TV
●山人MCバトル×戦極MC BATTLE 出場者 ※開催は9/21(土) ※50音順
アイカワヒトミ／Amateras／armadillo／MC☆ニガリaka赤い稲妻／小池潔宗／Shamis／DOTAMA／ピラフ星人／Bendy／歩歩／MAKA／ミメイ
DJ：R da Masta／司会：NAIKA MC
【9/22(日/祝)】※五十音順
KUZIRA／G-FREAK FACTORY／SHADOWS／SHANK／上州弾語組合／四星球／SCAFULL KING／高木ブー／DJダイノジ／TETORA／10-FEET／NakamuraEmi／HUSKING BEE／バックドロップシンデレラ／ハルカミライ／THE FOREVER YOUNG／ザ・ボヤキングス／ライブゾーン(TOSHI-LOW＆茂木洋晃)／LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS PLUS／ROTTENGRAFFTY
●上州弾語組合 出演者
9/21(土) 清水明夫／上原梅弦／美姫／16号。／KIE Anderson／丹羽拓巳
9/22(日/祝) 岩崎有季／高平 悠／小川 晋／鹿山音楽／茂木 拳／83
▼チケット
・1日券：8,800円(税込)
・駐車場付 1日券(9/21)：10,000円(税込)
・駐車場付 1日券(9/22)：10,000円(税込)
・2日券：17,000円(税込)
・駐車場付 2日券：19,400円(税込)
※駐車場付チケットは先行受付のみの取り扱い
●各プレイガイドにて発売
・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/yamabito24/
・イープラス：https://eplus.jp/yamabito24/
・ローソンチケット：https://l-tike.com/yamabito24/
主催：DISK GARAGE／BADASS／上毛新聞社
企画・制作：DISK GARAGE／BADASS
協賛：ぴあ株式会社／キリンビール／アーツサウンドビジュアル専門学校／JT／JTB／JR東日本 高崎支社／登利平
後援：前橋市／FM GUNMA／群馬テレビ
（問）DISK GARAGE https://info.diskgarage.com
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