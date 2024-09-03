『秋に聴きたいスピッツ』、アンケートをもとにデジタルコンピレーションアルバムとして限定公開
『空の飛び方 30th Anniversary Edition』の発売を記念して、スピッツ所属レコードレーベルのPolydor Recordsが、『秋に聴きたいスピッツ』をテーマにアンケートを実施する。
◆スピッツ 画像
1994年9月21日に発売されたスピッツ5作目のアルバム『空の飛び方』には、ドラマ主題歌起用がきっかけで大ヒットした「空も飛べるはず」のAlbum Versionのほか、「青い車」「スパイダー」などの名曲が多数収録されている。
このアンケートをもとに編成したデジタルコンピレーションアルバムが、9月21日に各種サブスクリプションサービスにて公開される。投票期間は2024年9月8日まで。なお、コンピレーションアルバムの公開は2024年末までとなる。
■『秋に聴きたいスピッツ』
https://form.universal-music.co.jp/otr_spitz_autumn/page/index.html
▼投票期間
2024年9月3日(火)20:00〜2024年9月8日(日)23:59
▼デジタルコンピレーションアルバム
2024年9月21日(土) 各種サブスクリプションサービスにて公開
■『空の飛び方 30th Anniversary Edition』
2024年9月18日(水)発売
予約リンク：https://spitz.lnk.to/soranotobikata_30th
【CD：期間限定生産盤(1SHM-CD+1Blu-ray)】
UPCH-7679 5,280円＋tax
※三方背ケース入り紙トレイ仕様
01. たまご
02. スパイダー
03. 空も飛べるはず (Album Version)
04. 迷子の兵隊
05. 恋は夕暮れ
06. 不死身のビーナス
07. ラズベリー
08. ヘチマの花
09. ベビーフェイス (Album Version)
10. 青い車 (Album Version)
11. サンシャイン
Bonus Track
12. 青い車 (Live from SPITZ JAMBOREE TOUR 2021 “NEW MIKKE”)
13. サンシャイン (Live from SPITZ JAMBOREE TOUR ’23-’24 “HIMITSU STUDIO”)
14. 不死身のビーナス (Live from SPITZ JAMBOREE TOUR ’23-’24 “HIMITSU STUDIO”)
▼Blu-ray収録曲
空も飛べるはず (Music Video HD Remaster)
青い車 (Music Video HD Remaster)
スパイダー (Music Video HD Remaster)
恋は夕暮れ (Live at 渋谷公会堂 on 28th Nov. 1994 from スピッツ “空飛び” JAMBOREE TOUR ’94)
迷子の兵隊 (Live at 渋谷公会堂 on 28th Nov. 1994 from スピッツ “空飛び” JAMBOREE TOUR ’94)
【カセットテープ：完全限定生産 (1CT)】
UPTH-1602 ￥3,000+tax
▼SIDE A
01. たまご
02. スパイダー
03. 空も飛べるはず (Album Version)
04. 迷子の兵隊
05. 恋は夕暮れ
06. 不死身のビーナス
07. ラズベリー
▼SIDE B
01. ヘチマの花
02. ベビーフェイス (Album Version)
03. 青い車 (Album Version)
04. サンシャイン
05. 青い車 (Live from SPITZ JAMBOREE TOUR 2021 “NEW MIKKE”)
06. サンシャイン (Live from SPITZ JAMBOREE TOUR ’23-’24 “HIMITSU STUDIO”)
07. 不死身のビーナス (Live from SPITZ JAMBOREE TOUR ’23-’24 “HIMITSU STUDIO”)
【アナログ盤：完全限定生産 (2LP[重量盤 / カラーヴァイナル])】
UPJH-9096/7 ￥4,200+tax
※アナログ盤のみ11月27日(水)発売
▼SIDE A
01. たまご
02. スパイダー
03. 空も飛べるはず (Album Version)
04. 迷子の兵隊
05. 恋は夕暮れ
06. 不死身のビーナス
▼SIDE B
01. ラズベリー
02. ヘチマの花
03. ベビーフェイス (Album Version)
04. 青い車 (Album Version)
05. サンシャイン
▼SIDE C
01. 青い車 (Live from SPITZ JAMBOREE TOUR 2021 “NEW MIKKE”)
02. サンシャイン (Live from SPITZ JAMBOREE TOUR ’23-’24 “HIMITSU STUDIO”)
03. 不死身のビーナス (Live from SPITZ JAMBOREE TOUR ’23-’24 “HIMITSU STUDIO”)
※2024年内にて出荷を終了いたします(各店舗の在庫についてはそのまま販売を継続いたします)。
■＜ロックロックこんにちは！Ver.26 -tsumu-＞
9月4日(水) 大阪・Zepp Namba
9月5日(木) 大阪・Zepp Namba
open17:15 / start18:00
▼9/4出演 ※五十音順
GOING UNDER GROUND / SUPER BEAVER / スピッツ / Homecomings
▼9/5出演 ※五十音順
秋⼭⻩⾊ / サバシスター / JUN SKY WALKER(S) / スピッツ
ナビゲーター：FM802 DJ 加藤真樹子 / FM802 DJ 中島ヒロト
▼チケット
・1F スタンディング ￥7,900(税込) ※整理番号付き／ドリンク代別
・2F 指定席 ￥7,900(税込) ※ドリンク代別
※未就学児童⼊場不可 / ⼩学⽣以上チケット必要
（問）プラムチャウダー 06-6357-6969
■＜ロックのほそ道2024＞
9月18日(水) 宮城・仙台GIGS
9月19日(木) 宮城・仙台GIGS
open17:15 / start18:00
▼9/18出演 ※五十音順
スピッツ / 羊文学 / FOMARE / フラワーカンパニーズ
▼9/19出演 ※五十音順
THE BAWDIES / SHISHAMO / ズーカラデル / スピッツ
▼チケット
1F スタンディング ￥7,150(税込) ※整理番号付き／ドリンク代別
2F 指定席 ￥7,150(税込) ※ドリンク代別
2F 後方スタンディング ￥7,150(税込) ※整理番号付き／ドリンク代別
（問）ノースロードミュージック 022-256-1000
■＜Spitz × VINTAGE ROCK std. presents「豊洲サンセット2024」＞
9月26日(木) 東京・豊洲PIT
9月27日(金) 東京・豊洲PIT
open17:00 / start18:00
▼9/26出演 ※五十音順
Kitri / スピッツ / Chilli Beans. / XIIX / 家主
▼9/27出演 ※五十音順
小山田壮平 / THE COLLECTORS / SUPER BEAVER / スピッツ / 離婚伝説
▼チケット
オールスタンディング
前売 ￥6,500(税込) ※整理番号付き／ドリンク代別
（問）VINTAGE ROCK std. 03-5787-5350
関連リンク
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