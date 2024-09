『空の飛び方 30th Anniversary Edition』の発売を記念して、スピッツ所属レコードレーベルのPolydor Recordsが、『秋に聴きたいスピッツ』をテーマにアンケートを実施する。1994年9月21日に発売されたスピッツ5作目のアルバム『空の飛び方』には、ドラマ主題歌起用がきっかけで大ヒットした「空も飛べるはず」のAlbum Versionのほか、「青い車」「スパイダー」などの名曲が多数収録されている。

■『空の飛び方 30th Anniversary Edition』



2024年9月18日(水)発売予約リンク:https://spitz.lnk.to/soranotobikata_30th【CD:期間限定生産盤(1SHM-CD+1Blu-ray)】UPCH-7679 5,280円+tax※三方背ケース入り紙トレイ仕様01. たまご02. スパイダー03. 空も飛べるはず (Album Version)04. 迷子の兵隊05. 恋は夕暮れ06. 不死身のビーナス07. ラズベリー08. ヘチマの花09. ベビーフェイス (Album Version)10. 青い車 (Album Version)11. サンシャインBonus Track12. 青い車 (Live from SPITZ JAMBOREE TOUR 2021 “NEW MIKKE”)13. サンシャイン (Live from SPITZ JAMBOREE TOUR ’23-’24 “HIMITSU STUDIO”)14. 不死身のビーナス (Live from SPITZ JAMBOREE TOUR ’23-’24 “HIMITSU STUDIO”)▼Blu-ray収録曲空も飛べるはず (Music Video HD Remaster)青い車 (Music Video HD Remaster)スパイダー (Music Video HD Remaster)恋は夕暮れ (Live at 渋谷公会堂 on 28th Nov. 1994 from スピッツ “空飛び” JAMBOREE TOUR ’94)迷子の兵隊 (Live at 渋谷公会堂 on 28th Nov. 1994 from スピッツ “空飛び” JAMBOREE TOUR ’94)【カセットテープ:完全限定生産 (1CT)】UPTH-1602 ¥3,000+tax▼SIDE A01. たまご02. スパイダー03. 空も飛べるはず (Album Version)04. 迷子の兵隊05. 恋は夕暮れ06. 不死身のビーナス07. ラズベリー▼SIDE B01. ヘチマの花02. ベビーフェイス (Album Version)03. 青い車 (Album Version)04. サンシャイン05. 青い車 (Live from SPITZ JAMBOREE TOUR 2021 “NEW MIKKE”)06. サンシャイン (Live from SPITZ JAMBOREE TOUR ’23-’24 “HIMITSU STUDIO”)07. 不死身のビーナス (Live from SPITZ JAMBOREE TOUR ’23-’24 “HIMITSU STUDIO”)【アナログ盤:完全限定生産 (2LP[重量盤 / カラーヴァイナル])】UPJH-9096/7 ¥4,200+tax※アナログ盤のみ11月27日(水)発売▼SIDE A01. たまご02. スパイダー03. 空も飛べるはず (Album Version)04. 迷子の兵隊05. 恋は夕暮れ06. 不死身のビーナス▼SIDE B01. ラズベリー02. ヘチマの花03. ベビーフェイス (Album Version)04. 青い車 (Album Version)05. サンシャイン▼SIDE C01. 青い車 (Live from SPITZ JAMBOREE TOUR 2021 “NEW MIKKE”)02. サンシャイン (Live from SPITZ JAMBOREE TOUR ’23-’24 “HIMITSU STUDIO”)03. 不死身のビーナス (Live from SPITZ JAMBOREE TOUR ’23-’24 “HIMITSU STUDIO”)※2024年内にて出荷を終了いたします(各店舗の在庫についてはそのまま販売を継続いたします)。