¥ä¥ó¥­¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¡Ú¼Ì¿¿¡§¥í¥¤¥¿¡¼¡Û

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥°¥í¡¼¥Ö¥é¥¤¥Õ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Î62¹æµ­Ç°¥×¥ì¡¼¥È¤¬¤Þ¤¿Åð¤Þ¤ì¤ë

¡¡¥ä¥ó¥­¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤¬2022Ç¯¤ËÊü¤Ã¤¿¥¢¡¦¥ê¡¼¥°µ­Ï¿62¹æ¤Îµ­Ç°¥×¥ì¡¼¥È¤¬¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎÅðÆñ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¡¢ÊÆ¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£

¡¡¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤ÎËÜµòÃÏ¥°¥í¡¼¥Ö¥é¥¤¥Õ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Îº¸ÍãÀÊ¤Ë¤Ï¡¢62¹æ¤ÎÃåÃÆÃÏÅÀ¤Ëµ­Ç°¥×¥ì¡¼¥È¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥ä¥ó¥­¡¼¥¹¤ÎÃÏ¸µ¥é¥¸¥ª¶É¡ÖWFAN660¡×¤Ç¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥·¥ã¥­¥ë»á¤Ï2Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡Ë¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Îµ­Ç°Èê¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¸½¾ì¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£

¡¡Æ±»á¤¬¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¿¦°÷¤ËÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²áµî¤Ë¤âÅðÆñÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¤¿¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¤Þ¤¿Åð¤Þ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢º£¸å¤ÏÀßÃÖ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£

¡¡Åö»þ61Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿°ÎÂç¤Êµ­Ï¿¤òµ­Ç°¤·¤ÆÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥×¥ì¡¼¥È¡£¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¹ó¤¤¿Í¤¿¤Á¤À¤Ê¡×¡ÖÅð¤Þ¤ì¤¿¤À¤È¡©¡¡¤Ê¤¼¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Êª¤òÅð¤à¤ó¤À¡×¡Ö´Æ»ë¥«¥á¥é¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×¡Ö¤¿¤À¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ËÄ¦¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤­¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×¡Ö¤Ä¤Þ¤ê¥Ü¥ë¥È¤ÇÎ±¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤«¡×¤È»ÄÇ°¤¬¤ëÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë