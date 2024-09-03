à90ºÐ¤È91ºÐá±©À¸Á±¼£¶åÃÊ¤¬¸ø³«¤·¤¿¡Ö¿Æ»Ò¼Ì¿¿¡×¤¬ÏÃÂê¡ª¡Ö¤ªÊì¤µ¤Þ»÷¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«µã¤±¤ë³¨¤À¤Ê¡×¡ÖËö±Ê¤¯Ä¹À¸¤¤ò¡×¤ÎÀ¼
¡¡¾´ý´ý»Î¤Î±©À¸Á±¼£¶åÃÊ(53)¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢Î¾¿Æ¤È¤Î²ÈÂ²¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬¤è¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö90ºÐ¤È91ºÐ¤ÎÎ¾¿Æ¤È¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ï¡¢¾Ð´é¤ÇÐÊ¤à±©À¸¶åÃÊ¤ò¿¿¤óÃæ¤ËÉã¿Æ¤ÎÀ¯¼£¤µ¤ó(90)¤ÈÊì¿Æ¤Î¥Ï¥Ä¤µ¤ó(91)¤¬¾Ð´é¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¼Ì¤Ã¤¿²ÈÂ²¼Ì¿¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¤ß¤¿¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¨¤¯¤ª¼ã¤¤¡ª90ºÐÂå¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö³§¤µ¤ó¤¤¤¤¾Ð´é¡ªÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ªÊì¤µ¤Þ»÷¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤´¹âÎð¤Ç¤â¤ª¸µµ¤¤Ê¤´Î¾¿Æ¡ª¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«µã¤±¤ë³¨¤À¤Ê¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô¤è¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£