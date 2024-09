【「VRな彼女」クラウドファンディング】9月2日19時 開始9月2日20時40分頃 達成

ILLUMINATIONは、2024年冬に発売を予定しているシミュレーション「VRな彼女」のクラウドファンディングが目標金額200万円を達成したことを受け、ネクストゴールを設定した。

ネクストゴールでは500万円(250%)達成で「ナース服」、600万円(300%)達成で「バニースーツ」、800万円(400%)達成で「童貞を殺すセーター」がそれぞれ「夕陽さくら」の衣装として追加される。

9月3日20時頃の時点で既に450万円を突破している

