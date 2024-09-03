¡Ú°ËÀªºê¥ª¡¼¥È¡¦£Çµ¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥È£Ã£Ã¡Û¿¹³î¹Ô¤ÏÀè·î¤ËÂ³¤¯°ËÀªºê»²Àï¡Ö´Ö³Ö¤¬¶õ¤¯¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡°ËÀªºê¥ª¡¼¥È¤Î¥Ê¥¤¥¿¡¼£Çµ¡ÖÂè£³£±²ó¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥È¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥«¥Ã¥×¡×¤¬£´Æü¡¢³«Ëë¤¹¤ë¡££¹£Ò½ÐÁö¤Î¿¹³î¹Ô¡Ê£µ£°¡áÀî¸ý¡Ë¤ÏÁ°Àá¤Î£Ó£Ç¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥°¥é¥ó¥×¥ê¤«¤é°ú¤Â³¤¤¤Æ¤Î°ËÀªºê»²Àï¡£Á°Àá¤Þ¤Ç¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÀ¸¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¾å°Ì¿Ê½Ð¤òÁÀ¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡ÖÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Í¡Ä¡×¡£¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿ÅöÃÏ£Ó£Ç¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥°¥é¥ó¥×¥ê°ÊÍè¡¢Ìó£³½µ´Ö¤Ö¤ê¤Î¼ÂÀï¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¤¢¤Þ¤ê´Ö³Ö¤¬¶õ¤¯¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÃæ£³¡¢£´Æü¤°¤é¤¤¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×¡£¥¸¥à¤ÇÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Æ¤â¾¡¼ê¤Ï°ã¤¦¤è¤¦¤Ç¡Ö¶ÚÆùÄË¤âºÇ½é¤Ï¤Ò¤É¤¤¤·¡¢ÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ÏÂç¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡º£Àá¤ÏÁ°Àá¤Þ¤Ç¤Ë°·¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤Þ¤º¤Ï¥Ø¥Ã¥É¼þ¤ê¤ÎÉôÉÊ¡Ê¥Ð¥ë¥Ö¡Ë¤ò¸ò´¹¤·¤¿¡£¡ÖºÇ¶á¤Ï¾Ã²»¡Ê¥Þ¥Õ¥é¡¼¡Ë¤ÎÊý¤¬À®ÀÓ¤¬¤¤¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡£ÄÌ¾ï¤ËÊÑ¤ï¤ë¤ÈÀè¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤è¡×¡£µ¨Àá¤¬Â¿¾¯¿Ê¤ó¤À¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÉñÂæ¤ÏÁ°Àá¤ÈÆ±¤¸²Æ¤Î¥Ê¥¤¥¿¡¼³«ºÅ¡£¾è¤ê¼ê¤Î´¶³Ð¤ò¼è¤êÌá¤·¤Ä¤Ä¡¢Á°Àá¤Þ¤Ç¤Î¥Ç¡¼¥¿¤âÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤òÎ¥¤ì¤¿£³½µ´Ö¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³Ë»¤·¤¯¤Æ¤Í¡£²Æ¤é¤·¤¤¤³¤È¡¢¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤¢¡×¤È¡¢Âç¤¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö³¤¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢Ìîµå¤â¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤À¡¢ÂæÉ÷¤¬¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡ÖÂÎ¤ÏµÙ¤á¤¿¤«¤é¤Í¡£¤½¤ì¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¡£Â«¤Î´Ö¤Î¥ª¥Õ¤Ç¿´¿È¤Î½¼¼Â¤Ï´°Î»¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£