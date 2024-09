ナポリのブラジル人選手ダビド・ネレスが、強盗被害に遭っていたことがわかった。



この不慮の出来事が起きたのは第3節パルマ戦後のこと。ネレスが妻と帰路につき、車を降りたところ、バイクに乗った二人組に銃で脅される事態にあったという。彼の車は無惨にも窓ガラスが破られ、恐怖から腕時計を渡すことを余儀なくされたそう。幸いにも二人は無傷で無事だった。



そして事件後、現場の状況がSNSにアップされた。意気消沈した様子でホテルへと入っていくネレスや、彼の愛車と見られる破壊された黒い車が映されていて、事態の緊迫した状況が窺える。ちなみに奪われた時計はロレックスで、その価値は約10万ユーロとのこと。



とにかくネレス夫妻が無事であったというのがファンにとっては一安心ではあるが、彼らの精神的なストレスは相当であろう。次戦への影響がなければいいが、1日でも早く彼の心の回復を祈りたい。





After Napoli's match against Parma, David Neres was confronted by two men on a motorcycle who attacked his car and robbed him at gunpoint.



David was not physically harmed and made it back to the hotel safely with his family. pic.twitter.com/er14xiMVBz