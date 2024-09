ウェストハム・ユナイテッドは今夏の移籍市場でDFクルト・ズマ、モロッコ代表DFナイーフ・アゲルドの2選手がクラブを去っている。



『Sky Sports News』のレポーターを務めるダルメッシュ・シェス氏によると、DFの選手層に不安を抱えるウェストハムは現在フリーの元カメルーン代表DFジョエル・マティプの獲得を検討しているという。



FCシャルケ04のU-19出身であるマティプは2016年7月にリヴァプールへ完全移籍。長年オランダ代表DFフィルジル・ファン・ダイクの相棒として、リヴァプールの守備を支えていた。しかし昨季はシーズン途中で前十字靭帯断裂の大怪我を負ってしまい、公式戦の出場は14試合に留まることに。リヴァプールに加入してからの8年間では公式戦201試合出場11ゴールを記録し、チャンピオンズリーグやプレミアリーグなど計7つのタイトルを獲得にも貢献してきた同選手だが、同シーズン限りでクラブを退団していた。





