【ラグナロクX】9月3日 事前登録開始配信日:未定基本プレイ無料(一部有料アイテムあり)

ガンホー・オンライン・エンターテイメントは、Android/iOS用MMORPG「ラグナロクX」を発表した。9月3日より事前登録が開始されている。配信日は未定。基本プレイ無料で、一部有料アイテムあり。

「ラグナロクX」は、MMORPG「ラグナロクオンライン」のシリーズ最新作。「ラグナロクオンライン」らしいポップなキャラクターをベースに、自由度の高いキャラクタービルドを楽しむことができる。強力なモンスターが待つダンジョンや、PvP要素なども盛り込まれる予定。

また事前登録開始にあわせて、「ラグナロクX」の特設サイトがオープン。世界観や職業、システム紹介などを見ることができる。

(C) Gravity Co., Ltd. & Lee MyoungJin(studio DTDS). All rights reserved.

(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.