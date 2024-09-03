

※9月25日、東証グロース市場に上場予定のＲＯＸＸ <241A> [東証Ｇ]、福岡Ｑ－Ｂｏａｒｄに上場予定のリプライオリティ <242A> [福証Ｑ]は3日、仮条件を発表した。



●ＲＯＸＸ <241A>



上場市場：東証グロース市場

上場予定日：9月25日



事業内容：ノンデスクワーカー向け転職プラットフォーム

「Ｚキャリア」の運営等



仮条件：1840円～2110円

想定発行価格：2110円



上場時発行済み株式数：727万3170株

公募：32万5000株

売り出し：259万8100株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限43万8400株

ブックビルディング期間：9月5日～11日

公開価格決定日：9月12日

申込期間：9月13日～19日

払込日：9月24日



主幹事：みずほ証券



●リプライオリティ <242A>



上場市場：福岡Ｑ－Ｂｏａｒｄ

上場予定日：9月25日



事業内容：通販支援事業（コールセンターの運営、小売店舗の空きスペースを

活用したプロモーション活動の支援及び通信販売事業（健康海藻で

あるアカモクなどの通信販売



仮条件：1420円～1520円

想定発行価格：1520円



上場時発行済み株式数：117万7800株

公募：24万株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限3万6000株

ブックビルディング期間：9月5日～11日

公開価格決定日：9月12日

申込期間：9月13日～19日

払込日：9月24日



主幹事：Jトラストグローバル証券



[2024年9月3日]





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