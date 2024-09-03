※9月25日、東証グロース市場に上場予定のＲＯＸＸ <241A> [東証Ｇ]、福岡Ｑ－Ｂｏａｒｄに上場予定のリプライオリティ <242A> [福証Ｑ]は3日、仮条件を発表した。

●ＲＯＸＸ <241A>

　上場市場：東証グロース市場
　上場予定日：9月25日

　事業内容：ノンデスクワーカー向け転職プラットフォーム
　　　　　「Ｚキャリア」の運営等

　仮条件：1840円～2110円
　想定発行価格：2110円

　上場時発行済み株式数：727万3170株
　公募：32万5000株
　売り出し：259万8100株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限43万8400株
　ブックビルディング期間：9月5日～11日
　公開価格決定日：9月12日
　申込期間：9月13日～19日
　払込日：9月24日

　主幹事：みずほ証券

●リプライオリティ <242A>

　上場市場：福岡Ｑ－Ｂｏａｒｄ
　上場予定日：9月25日

　事業内容：通販支援事業（コールセンターの運営、小売店舗の空きスペースを
　　　　　　活用したプロモーション活動の支援及び通信販売事業（健康海藻で
　　　　　　あるアカモクなどの通信販売

　仮条件：1420円～1520円
　想定発行価格：1520円

　上場時発行済み株式数：117万7800株
　公募：24万株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限3万6000株
　ブックビルディング期間：9月5日～11日
　公開価格決定日：9月12日
　申込期間：9月13日～19日
　払込日：9月24日

　主幹事：Jトラストグローバル証券

[2024年9月3日]


株探ニュース