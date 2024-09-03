本日の【新規公開(IPO)】仮条件情報 (3日大引け後 発表分)
※9月25日、東証グロース市場に上場予定のＲＯＸＸ <241A> [東証Ｇ]、福岡Ｑ－Ｂｏａｒｄに上場予定のリプライオリティ <242A> [福証Ｑ]は3日、仮条件を発表した。
●ＲＯＸＸ <241A>
上場市場：東証グロース市場
上場予定日：9月25日
事業内容：ノンデスクワーカー向け転職プラットフォーム
「Ｚキャリア」の運営等
仮条件：1840円～2110円
想定発行価格：2110円
上場時発行済み株式数：727万3170株
公募：32万5000株
売り出し：259万8100株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限43万8400株
ブックビルディング期間：9月5日～11日
公開価格決定日：9月12日
申込期間：9月13日～19日
払込日：9月24日
主幹事：みずほ証券
●リプライオリティ <242A>
上場市場：福岡Ｑ－Ｂｏａｒｄ
上場予定日：9月25日
事業内容：通販支援事業（コールセンターの運営、小売店舗の空きスペースを
活用したプロモーション活動の支援及び通信販売事業（健康海藻で
あるアカモクなどの通信販売
仮条件：1420円～1520円
想定発行価格：1520円
上場時発行済み株式数：117万7800株
公募：24万株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限3万6000株
ブックビルディング期間：9月5日～11日
公開価格決定日：9月12日
申込期間：9月13日～19日
払込日：9月24日
主幹事：Jトラストグローバル証券
[2024年9月3日]
株探ニュース