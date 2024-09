M!LKが、10月23日(水)に最新シングル「エビバディグッジョブ!」をリリースすることが決定。さらに10月30日(水)には、3月から全国4箇所をまわった自身最大規模の全国ツアー『M!LK CONCERT TOUR 2024「HERO」』のBlu-ray&DVDもリリースが決定した。M!LKにとってメジャーデビュー後6枚目となるシングル「エビバディグッジョブ!」は、元気で前向きな応援ソング。誰もが日々経験する小さなトラブルややるせなさを描き、なんとかなるさと肩の力を抜いて寄り添い肯定してくれるアップチューンとなっている。

New Single「エビバディグッジョブ!」2024年10月23日(水)リリース予約はこちら https://www.jvcmusic.co.jp/MILK/EverybodyGoodjob/★通常盤 (CDのみ) VICL-37748/\1,100(税込)M1, エビバディグッジョブ!M2, タイトル未定A★初回限定盤A (CD+Blu-ray) VIZL-2367/\3,300(税込)M1, エビバディグッジョブ!M2, タイトル未定B[Blu-ray] 映像タイトル未定A★初回限定盤B (CD+Blu-ray) VIZL-2368/\3,300(税込)M1, エビバディグッジョブ!M2, タイトル未定B[Blu-ray] 映像タイトル未定B★M!LK公式ファンクラブ ”PREMIUM MILK” 限定セット商品M!LK公式ファンクラブ ”PREMIUM MILK” に入っている方限定に、”PREMIUM MILK会員限定「エビバディグッジョブ!」リリース記念 プレミアム全員集合アクリルスタンド”のセット商品を販売いたします。期間限定ですので、お早めにご予約ください。[受付期間] 2024年9月17日(火)12:00まで※コンビニ払いは2024年9月14日(土)18:00までとなります。※コンビニへの代金のお支払い期限はお申込み日から 3日以内 となります。お支払い期限までに入金がなかった場合は、注文がキャンセルとなりますので予めご注意ください。”PREMIUM MILK” 限定セット詳細はこちらhttps://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A027050/239.html

Blu-ray&DVD『M!LK CONCERT TOUR 2024 「HERO」』2024年10月30日(水)リリース予約はこちら https://www.jvcmusic.co.jp/MILK/HERO/★通常盤 (Blu-ray) VIXL-464/\7,150 (税込)★通常盤 (DVD) VIBL-1151〜2/\7,150 (税込)★初回限定盤 (Blu-ray+Photobook) VIZL-2369/\8,250 (税込)★初回限定盤 (DVD+Photobook) VIZL-2370/\8,250 (税込)【LIVE Blu-ray/DVD】※初回限定盤&通常盤共通『M!LK CONCERT TOUR 2024 「HERO」』2024.6.9 (LIVE本編)01. Over The Storm02. ボクノアカシ03. ハロー!04. ハナキン!05. テレパシー06. 奇跡が空に恋を響かせた07. Weekend08. パッパラ・シュビドゥ・ヴァァァァァァァ09. labyrinth10. ジブンエール11. 妄想ドン・キホーテ12. ブルーシャワー13. 交差点、信号、君と僕14. 最愛15. 何処へ16. Amore〜僕は君に愛を叫ぶ〜17. May18. Kiss Plan19. ピースサイン[ENCORE]EN1. 桜咲く頃にはEN2. テルネロファイターEN3. ハピダン【Blu-ray/DVD初回限定盤仕様】・3ヶ月にわたって行われたツアー全公演に密着した、”Documentary of CONCERT TOUR 2024「HERO」”収録(約100分の大ボリューム)・特製フォトブックレット (全56ページ/フルカラー)・ソロアナザージャケット封入 (ランダム)・特殊パッケージ仕様【Blu-ray/DVD通常盤仕様】・マルチアングル映像labyrinth (佐野勇斗)ブルーシャワー (塩粼太智)ピースサイン (曽野舜太)Kiss Plan (山中柔太朗)ボクノアカシ (吉田仁人)★M!LK公式ファンクラブ ”PREMIUM MILK” 限定特典M!LK公式ファンクラブ ”PREMIUM MILK” に入っている方限定に、FC限定特典セットをビクターオンラインストアにて販売いたします。期間限定予約商品ですが先着にて上限数に達し次第、期間中でも予約受付を終了する場合がございます。ご予約は、お早めに!・M!LK公式ファンクラブ ”PREMIUM MILK” 限定特典直筆サイン入りソロライブ写真(L版サイズ/※メンバーはお選びいただけません)予約期間:2024年9月29日(日)23:59まで”PREMIUM MILK” 限定セット詳細はこちらhttps://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A027050/240.html