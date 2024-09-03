9月8日に中山競馬場で行われる、第69回京成杯オータムハンデキャップ(3歳上・GIII・芝1600m)に19頭が登録。競馬ファンの予想などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによる予想オッズは3日時点で以下のようになっている。

GI連続2着からここへ臨む昨年の最優秀2歳牝馬アスコリピチェーノ(牝3、美浦・黒岩陽一厩舎)が単勝1.7倍で1番人気に推されており、関屋記念2着からここへ臨むディオ(牡5、栗東・辻野泰之厩舎)、昨年の京王杯2歳Sを勝っているコラソンビート(牝3、美浦・加藤士津八厩舎)と続いている。

左から人気、馬名、予想オッズ

01 アスコリピチェーノ 1.7

02 ディオ 6.1

03 コラソンビート 12.2

04 エエヤン 12.2

05 サンライズロナウド 18.0

06 ディスペランツァ 19.1

07 キャットファイト 26.3

08 オーキッドロマンス 28.0

09 セルバーグ 28.6

10 ショウナンマグマ 60.8

11 エアファンディタ 61.3

12 ジューンオレンジ 70.1

13 カテドラル 74.2

14 タイムトゥヘヴン 81.3

15 グラニット 89.4

16 キタウイング 113.6

17 ドルチェモア 127.7

18 ベラジオソノダラブ 336.1

19 ワールドウインズ 576.2