ダム湖に沈んだ村、干ばつで出現 ギリシャ
【AFP＝時事】干ばつが続くギリシャで、ダム湖に沈んだ村が再び出現した。
再び出現したのは、首都アテネから北西に約240キロ離れたダム湖「モルノス（Mornos）」湖に沈んだカリオ（Kallio）村。湖の水位が著しく下がったため、湖に沈んでいた建物がその姿を見せた。
モルノス湖はアテネに水を供給する主要な貯水湖。湖の周辺には、カリオ村の住民が今も暮らしている。
【翻訳編集】AFPBB News
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再び出現したのは、首都アテネから北西に約240キロ離れたダム湖「モルノス（Mornos）」湖に沈んだカリオ（Kallio）村。湖の水位が著しく下がったため、湖に沈んでいた建物がその姿を見せた。
モルノス湖はアテネに水を供給する主要な貯水湖。湖の周辺には、カリオ村の住民が今も暮らしている。
【翻訳編集】AFPBB News
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