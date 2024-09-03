水位が下がったダム湖「モルノス湖」から出現したカリオ村の建物（2024年9月1日撮影）。(c)Angelos TZORTZINIS / AFP

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【AFP＝時事】干ばつが続くギリシャで、ダム湖に沈んだ村が再び出現した。

　再び出現したのは、首都アテネから北西に約240キロ離れたダム湖「モルノス（Mornos）」湖に沈んだカリオ（Kallio）村。湖の水位が著しく下がったため、湖に沈んでいた建物がその姿を見せた。

　モルノス湖はアテネに水を供給する主要な貯水湖。湖の周辺には、カリオ村の住民が今も暮らしている。

【翻訳編集】AFPBB News

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