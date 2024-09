BF、グループでは約7ヶ月ぶりの来日！9月に東京にてライブイベント＆初のファンコンサート開催

今年5月にデビュー13年目を迎えたボーイズグループBF(元BOYFRIEND)が、9月5日(木)から9月15日(日)まで東京・新宿のFC LIVE TOKYOにて、ライブイベント「2024 BF LIVE IN JAPAN」全18公演を開催することが決定した。BFは今年の年明け1月7日、韓国・ソウルにて「2024 BF FAN CONCERT ALL DAY PARTY」を、1月19日から2月18日までの約1ヶ月間、東京にて「2024 BF LIVE IN JAPAN NEW CHAPTER」全38公演を開催。13年目を迎えて続くチーム力と日韓での根強い人気を再び証明した。

5月26日に13周年を迎え、翌月6月にはメンバーのヒョンソンがソロとして初の日本ライブイベント「BF HYUNSEONG LIVE IN JAPAN」3日間全5公演を開催。さらにジョンミン、ミヌ、クァンミンの3人が6月29日(土)から7月15日(祝・月)まで東京にて「2024 BF LIVE IN JAPAN Summer Story」全23公演を開催し、連日多くのファンを魅了した。そして今回、グループとしては約7ヶ月ぶりとなるライブイベントを開催する。また、9月16日(月・祝)には、グループ初のファンコンサート「2024 BF FAN-CON IN JAPAN Dream of BF」を東京・世田谷の北沢タウンホールにて開催されることが決定。両イベントとも現在入隊中のヨンミンを除いたメンバー5人で行われる。グループでは約7ヶ月ぶりの来日、そしてBFでは初のファンコンサートに注目が集まる。安定した歌唱力を武器にしたステージと日本語に定評のあるメンバーによる楽しいMCタイムまで、見どころ満載のイベントになること間違いなし。ライブイベント、ファンコンサートともにチケット発売中だ。

■イベント概要

「2024 BF LIVE IN JAPAN」

【日時】

9月5日(木)〜9月15日(日)

※詳細スケジュールはチケットサイトにてご確認ください。



【会場】

FC LIVE TOKYO

(東京都新宿区大久保2-18-14 1F)



【チケット代金】

前売:5,000円(税込)/ 全席自由・整理番号順入場



【チケット販売期間】

好評発売中〜各公演4日前 23:59まで



「2024 BF FAN-CON IN JAPAN Dream of BF」

【日時】

9月16日(月・祝)

<1部>14:00開演(入場13:20)

<2部>18:00開演(入場17:20)



【会場】

北沢タウンホール

(東京都世田谷区北沢2-8-18)



【チケット代金】

前売:8,800円(税込)/ 全席自由・整理番号順入場



【チケット販売期間】

一般2次発売予定(チケット当日現地引換対応)

好評発売中〜9月12日(木)18:00



その他、詳細はファンクラブサイトをご覧ください。



