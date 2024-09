「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は自由が丘にオープンした、大阪で行列ができる生ドーナツ専門店「we♡donut」の2号店。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

we♡donut 自由が丘(東京・自由が丘)

種類豊富なドーナツ 写真:お店から

2024年8月、自由が丘駅から徒歩4分ほどの場所に、毎日食べたくなる生ドーナツ専門店「we♡donut 自由が丘」がオープンしました。「we♡donut」は大阪で行列のできるパンケーキカフェ「belle-ville pancake cafe」の、コーヒーにこだわるスペシャリティ店舗として大阪茨木に誕生した自家焙煎珈琲カフェ「郄木珈琲」の姉妹ブランドで、昨年11月に大阪府豊中市に1号店となる「we♡donut千里中央」をオープン。「あなたの一日をちょっぴり幸せにするドーナツ」をコンセプトにした国内産小麦100%のドーナツが好評で、今回、自由が丘店をオープンすることになりました。

可愛らしい外観 写真:お店から

2号店出店の場所は、お店のコンセプトを体現するのに、自由が丘のイメージがぴったりとはまったのだそう。店内は木目を基調とし温かみのある雰囲気を演出し、壁面、照明にはドーナツをモチーフにしたデザインが施されています。同店では店内で生地から作り上げしっとりと風味豊かなドーナツを販売。使用する厳選素材は、卵は鮮度にこだわった割卵を、小麦粉は北海道産国産小麦を、砂糖には風味をそのまま残した徳之島のきび糖を選定しています。生地には甘みの強い北海道産のえびすかぼちゃを練りこみました。

ドーナツシュガー 写真:お店から

おすすめの「ドーナツシュガー」210円は、国産の素材にこだわった生地の香りや食感を楽しめるシンプルで一番人気の商品です。タイミングが合えば揚げたての熱々を食べられることもあるとか。

どれもおいしそうで目移りしてしまう 写真:お店から

他にも濃厚なとろとろクリームがたっぷり入った、もちふわ生地とクリームの相性が抜群の生ドーナツ「生カスタードクリーム」320円や、従来のイメージのオールドファッションとは違い外はサクッと中はしっとりフワッとする「生オールドファッション(チョコ)」350円、ピスタチオの食感が楽しいデコレーション生ドーナツ「ピスタチオ」380円など豊富な商品がそろっています。



「ハートクリーム」420円

手土産やプレゼントには、ブランドのアイコンでもあるハート形の生ドーナツ「ハートクリーム」がおすすめ。フランボワーズのチョコクリームがコーティングされ、中にはカスタードクリームが入っています。甘酸っぱいフランボワーズとカスタードクリームのバランスが良く、上品なおいしさ。色々な味を楽しみたい方には一口サイズのドーナツの詰め合わせ「カップアソートプチ」350円も用意しています。

ハート形の穴も可愛い 写真:お店から

定番ドーナツからデコレーションドーナツ、食事系ドーナツまで、種類豊富なドーナツが楽しめる「we♡donut」。甘いものが食べたいときや手軽に食べたいときはもちろん、イベントのプレゼントや、友人・家族へのお土産など、さまざまなシーンで活躍しそう。ドーナツの種類は季節ごとに変わるそうなので、訪れるたびに新しい味と出会える喜びも待っています。

食べログレビュアーのコメント

しっとり、ふわふわ食感のドーナツ 出典:もりもり_グルメさん

『▼プレーン(280円税込)

一番シンプルで王道の生オールドファッションです!

生ドーナツはイーストを使い高温で短時間揚げているので、しっとり系のふわふわ食感が特徴的でした!

▼きび糖シナモン(220円税込)

こちらは、オールドファッションとはまた違った味わいのある揚げたて生ドーナツです!

きび糖とシナモンがかかっていて、優しい甘さとシナモンのスパイスと小麦の芳しい香りが漂っていました!

▼ザクザクチョコ(330円税込)

見た目からワクワクするデコレーション生ドーナツです!

こちらはチョコをふんだんに使ったザクザク食感としっとり食感のチョコが使用されていて、チョコ好きなら堪らないチョコドーナツです!

他にもいちごクリームや3種類のオールドファッションが楽しめるカップアソートプチもあるため、人気上昇中の話題の生ドーナツを是非一度ご賞味ください!』(もりもり_グルメさん)

生ハムポテトsalad 出典:ちこらったさん

『ドーナツにポテトサラダ⁇⁇、気になったのでガブっと食べてみました。ポテトサラダの口あたりが軽くて美味しい。マヨネーズ感がキツくない。モチモチ食感のドーナツ生地とほのかな甘さが残りました。

このドーナツに拍手したいと思ったのは、どこを食べても、そして最後までポテトサラダがいてくれるので、食べごたえと満足感があって驚いたから。油っぽさが残らないし、甘さ控えめだと思ったので白ワインを途中で飲みました。

自家製たまごサラダ、好きでした。たまごの量が多めで、マネできそうでムリかなと思う味の深みを感じました。

生カスタードクリームも、量が多めだと思いました。ふんわりと軽くてカスタードのあまい香りが好きです。クリーム自体の甘さはきつくないと思いました。

小さなオールドファッションたち。抹茶ラズベリーの香りが楽しかったです』(ちこらったさん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆we♡donut 自由が丘住所 : 東京都目黒区自由が丘1-3-13 自由が丘8ビル 1FTEL : 03-5729-5908

文:佐藤明日香

The post 驚きのモチフワ食感♡ 大阪で行列のできる生ドーナツ専門店が東京初出店!(東京・自由が丘) first appeared on 食べログマガジン.