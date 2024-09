◆M!LK「エビバディグッジョブ!」リリース決定

【モデルプレス=2024/09/03】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが、10月23日にメジャーデビュー後6枚目となるシングル「エビバディグッジョブ!」をリリースすることが決定。10月30日には、自身最大規模の全国ツアー『M!LK CONCERT TOUR 2024「HERO」』のBlu-ray&DVDをリリースする。結成10周年を間近に控えたM!LKが届ける同楽曲は、タイトルからも伝わる元気で前向きな応援ソング。誰もが日々経験する小さなトラブルややるせなさを描き、なんとかなるさと肩の力を抜いて寄り添い、肯定してくれるアップチューンである。ともない公開された新アーティスト写真は、ビビッドな黄色い世界の中で揃いのポーズをとる、M!LKらしさの詰まったポップなビジュアルになっている。

◆全国ツアー「HERO」完全映像化

◆「エビバディグッジョブ!」収録内容

◆Blu-ray&DVD『M!LK CONCERT TOUR 2024「HERO」収録内容

そして10月30日には、Blu-ray&DVDの発売も決定。2024年3月から6月にかけて開催され、全公演のチケットがSOLD OUTした全国ツアー『M!LK CONCERT TOUR 2024「HERO」』より、ぴあアリーナMMでのファイナル公演を完全映像化。通常盤にはメンバー個々にフィーチャーしたマルチアングル映像が5曲分収録され、初回限定盤にはフルカラー56ページのフォトブックレットが附属するほか、ツアーの全公演に密着したドキュメンタリーが100分超えのボリュームで収録される。ドキュメンタリーのティザー映像はM!LK公式YouTubeで公開されている。さらに、M!LK公式ファンクラブ”PREMIUM MILK”会員を対象に、数量限定で直筆サイン入りソロライブ写真が附属する限定特典も決定している。<通常盤 (CDのみ)>M1.エビバディグッジョブ!M2.タイトル未定A<初回限定盤A(CD+Blu-ray)>M1.エビバディグッジョブ!M2.タイトル未定B[Blu-ray] 映像タイトル未定A<初回限定盤B(CD+Blu-ray)>M1.エビバディグッジョブ!M2.タイトル未定B[Blu-ray] 映像タイトル未定B通常盤(Blu-ray)通常盤 (DVD)初回限定盤(Blu-ray+Photobook)初回限定盤(DVD+Photobook)<LIVE Blu-ray/DVD】※初回限定盤&通常盤共通>『M!LK CONCERT TOUR 2024 「HERO」』2024.6.9(LIVE本編)01. Over The Storm02. ボクノアカシ03. ハロー!04. ハナキン!05. テレパシー06. 奇跡が空に恋を響かせた07. Weekend08. パッパラ・シュビドゥ・ヴァァァァァァァ09. labyrinth10. ジブンエール11. 妄想ドン・キホーテ12. ブルーシャワー13. 交差点、信号、君と僕14. 最愛15. 何処へ16. Amore〜僕は君に愛を叫ぶ〜17. May18. Kiss Plan19. ピースサイン[ENCORE]EN1. 桜咲く頃にはEN2. テルネロファイターEN3. ハピダン<Blu-ray/DVD初回限定盤仕様>・3ヶ月にわたって行われたツアー全公演に密着した、”Documentary of CONCERT TOUR 2024「HERO」”収録(約100分)・特製フォトブックレット (全56ページ/フルカラー)・ソロアナザージャケット封入(ランダム)・特殊パッケージ仕様<Blu-ray/DVD通常盤仕様>・マルチアングル映像labyrinth(佐野勇斗)ブルーシャワー (塩崎太智(※「崎」は正式には「たつさき」)ピースサイン(曽野舜太)Kiss Plan(山中柔太朗)ボクノアカシ(吉田仁人)【Not Sponsored 記事】