上位は僅差 2024年8月に売れたBS・CS 4Kチューナー搭載テレビTOP10 2024/9/3
「BCNランキング」2024年8月の月次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 REGZA
50M550M（TVS REGZA）
2位 REGZA
43M550M（TVS REGZA）
3位 AQUOS 4K
4T-C50FN2（シャープ）
4位 AQUOS 4K
4T-C43FN2（シャープ）
5位 REGZA
55M550M（TVS REGZA）
6位 AQUOS 4K
4T-C42FL1（シャープ）
7位 VIERA
TH-55MZ1800（パナソニック）
8位 AQUOS OLED
4T-C55FQ1（シャープ）
9位 BRAVIA
XRJ-55X90L（ソニー）
10位 50v型 4K 液晶テレビ
50E6K（Hisense）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 REGZA
50M550M（TVS REGZA）
2位 REGZA
43M550M（TVS REGZA）
3位 AQUOS 4K
4T-C50FN2（シャープ）
4位 AQUOS 4K
4T-C43FN2（シャープ）
5位 REGZA
55M550M（TVS REGZA）
4T-C42FL1（シャープ）
7位 VIERA
TH-55MZ1800（パナソニック）
8位 AQUOS OLED
4T-C55FQ1（シャープ）
9位 BRAVIA
XRJ-55X90L（ソニー）
10位 50v型 4K 液晶テレビ
50E6K（Hisense）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。