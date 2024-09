韓国コスメ「BLESSED MOON」から新色リップが日本先行発売！ブルベ向けカラーを展開

大人気の韓国コスメ「BLESSED MOON」より、I'M MUTE LIPSTICKの新色が日本先行販売された。「BLESSED MOON」は、「あなた本来の美しさをきわ立たせ、気高く清らかな月明りが照らすようにあなたのすべての瞬間を色鮮やかに」をコンセプトに世界各国で展開している、韓国初のコスメブランドだ。2023年6月より日本初上陸を果たして以来、人気を得ている。

そして今回、大人気シリーズI'M MUTE LIPSTICK(アイムミュートリップスティック)に待望の新商品が登場。ブルベ向けに開発したカラー「04in / 04out」が日本先行販売スタート。I'M MUTE LIPSTICKとは、魅力を引き出す特別なリップだ。世界には多様なカラーがあり、毎日、気分やムードに合わせてリップを塗る中でも大切な日に選びたくなるような、1番可愛くて使いやすいリップが開発された。in+outカラーの組み合わせであなただけのグラデーションカラーを実現。セミマットな質感でふわっとやわらかい印象のリップ。新作はブルべ向けのカラー展開で、既存のカラーと組み合わせて使ったり、1色で塗ってもかわいいカラーバリエーションとなっている。

■商品概要

BLESSED MOON アイムミュートリップスティック

販売価格:1,320円(税込)

8色展開(01in / 01out / 02 in / 02 out / 03 in / 03 out / 04 in / 04 out)



<日本先行発売カラー>

04 in

落ち着いたミュートピンクベージュ



04 out

血色感を与えるクールなムードピンク



【販売店舗情報】

・Qoo10

・楽天



