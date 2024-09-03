¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ç¡ÖÌç³°´ÁÍý»ö¡×·ãÁý¤ÎÆæ¡ÄÈá´ê¤Î¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Î¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼¤Ç¡ÖÍÆ¯Í³Èþ»Ò¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡¡
¡¡°Õ³°¤Ê¿ÍÊª¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤Î¼Ì¿¿¡Û¡Ö¹µ¤¨¤á¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤âºÇ°¡×¤À¤Ã¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØÁª¼êÂ¼¤Î¿©Æ²
¡¡2Æü¡¢¥Ñ¥ê¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼¤Î·è¾¡¤ÇÆüËÜ¤¬ÊÆ¹ñ¤òÇË¤Ã¤ÆÈá´ê¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÂçÇ®Àï¤ÎÎ¢¤Ç¡¢¾¤Î¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÍÆ¯Í³Èþ»Ò¡Ê55¡Ë¤À¡£
¡¡º£Ç¯6·î¤ËÆüËÜ¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼Ï¢ÌÁ¤ÎÍý»ö¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÍÆ¯¥¢¥Ê¤Ï¸½ÃÏ²ñ¾ì¤Ç´ÑÀï¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤¿¤Ó¤¿¤Ó±Ç¤µ¤ì¡¢¡ÖÍÆ¯¤µ¤ó¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡ÍÆ¯¥¢¥Ê¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¶¥µ»·Ð¸³¼Ô°Ê³°¤¬Ï¢ÌÁ¤ä¶¨²ñ¤ÎÌò°÷¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼Ï¢ÌÁ¤ÎÍý»öÄ¹¤Ï¡¢¥×¥íÌîµå¡¦¿·³ãµåÃÄ¤Î±¿±Ä¤â¹Ô¤¦¿©ÉÊ¥µ¥Ö¥¹¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡¦¥é¡¦ÂçÃÏ¡×¤Î¹âÅç¹¨Ê¿¼ÒÄ¹¡£Íý»ö¤Ë¤Ï¥ì¥¸¥ã¡¼Í½Ìó¥µ¥¤¥È¡Ö¥¢¥½¥Ó¥å¡¼¡ª¡×¤Î»³ÌîÃÒµ×CEO¤¬½¢¤¡¢¡Ö¥¢¥½¥Ó¥å¡¼¡ª¡×¤Ï¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼Ï¢ÌÁ¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¤Ç¤ÏºòÇ¯¡¢¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀÐÄÍÌÐ¼ùÉû²ñÄ¹¤¬Íý»ö¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³ÆÃÄÂÎ¤ÇàÌç³°´Áá¤ÎºÎÍÑ¤¬Áý²Ã¡£¤³¤Î¥Ö¡¼¥à¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ï²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¸ÞÎØ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î½ÕÆüÎÉ°ì»á¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È¤Îµ¯ÍÑ¤ÏÏ¢ÌÁ¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¡¢´ë¶È¤Î½ÅÌò¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¤Ä¤±¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤ÎÍýÍ³¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÀ¯¼£²È¤äÀ¯¼£Åª¤Ë¸¢ÎÏ¤Î¤¢¤ë¿ÍÊª¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤äÀ¯¼£¿§¤òÊ§¿¡¤¹¤ëÊý¤¬Âç»ö¤Ç¡¢À¯¼£¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÀÚ¤êÎ¥¤·¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Âç¤¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Åìµþ¸ÞÎØ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ³ÆÃÄÂÎ¤Ø¤ÎÊä½õ¶â¤â¸º¤ê¡¢Ï¢ÌÁ¡¦¶¨²ñ¤Ï¼«Î©¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ë±£Á³¤¿¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿¹´îÏ¯»á¤¬µî¤Ã¤Æ°Ê¹ß¤ÏÆÃ¤Ë¡¢¹ñ¤Î¤ª¶â¤òÆ°¤«¤¹»ö¼«ÂÎ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢´ë¶È¤«¤é¤Î»¿Æ±¤òÆÀ¤Æ¤ª¶â¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦Î®¤ì¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£³ÆÃÄÂÎ¤ò´ë¶È¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤¬ÄãÌÂ¤¹¤ì¤Ð¡¢µÕ¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬·ÐºÑÉü¶½¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¸ß¤¤¤ËÊä´°¤·¤¢¤¦ÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¤¬¤Ç¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¸«¤¿ÌÜ¤â¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤³¤Î´Ø·¸À¤ÏÂ³¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡¶¥µ»ÃÄÂÎ¤Ë¤â·Ð±ÄÇ½ÎÏ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥»¥ó¥¹¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£