DHC¡¢¡ÖÂçºå±Ø¡×¡ÖÇßÅÄ±Ø¡×ÉÕ¶á¤Ë¹¤¬¤ëÃÏ²¼³¹¡Ö¥Û¥ï¥¤¥Æ¥£¤¦¤á¤À¡×Æâ¤Ë¡ÖDHC ¥Û¥ï¥¤¥Æ¥£¤¦¤á¤ÀÄ¾±ÄÅ¹¡×¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó
¥Ç¥£¡¼¥¨¥¤¥Á¥·¡¼¡Ê°Ê²¼¡¢DHC¡Ë¤Ï¡¢¡ÖDHC ¥Û¥ï¥¤¥Æ¥£¤¦¤á¤ÀÄ¾±ÄÅ¹¡×¤ò¡¢9·î13Æü¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£
Osaka Metro¡¦JR¡¦ºå¿À¡¦ºåµÞ¤¬½¸Ãæ¤¹¤ëµðÂç¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¡ÖÂçºå±Ø¡×¡ÖÇßÅÄ±Ø¡×ÉÕ¶á¤Ë¹¤¬¤ëÃÏ²¼³¹¡Ö¥Û¥ï¥¤¥Æ¥£¤¦¤á¤À¡×Æâ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡ÖDHC ¥Û¥ï¥¤¥Æ¥£¤¦¤á¤ÀÄ¾±ÄÅ¹¡×¤Ï¡¢Æü¤´¤í¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¡¢ÃÏ²¼Æ»¡Ê¥³¥ó¥³¡¼¥¹¡Ë¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ËÊ»¤»¤Æ¡¢ÂèÆóÁÏ¶È´ü¤ò·Þ¤¨¤¿DHC¤¬º£Ç¯5·î¤Ëºþ¿·¤·¤¿¿·¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥í¥´¤¬ºÝÎ©¤ÄÇò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿Å¹Æâ¤Ë¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¨¥ì¥á¥ó¥È¤ò»Ü¤·¤¿Áõ¤¤¤Ç¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤¹¤ë¡£Â¿¿ô¤Î¾¦ÉÊ¤«¤é¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÇº¤ß¤Ë±è¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤òÄó°Æ¤·¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ³°¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ø·ò¤ä¤«¤ËÈþ¤·¤¯À¸¤¤ëËèÆü¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
DHC¤Ï¡¢¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¤È¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ÎÎ°è¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°·Ð±Ä¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î·ò¹¯¤È¹¬Ê¡¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â°ÂÁ´¤Ç°Â¿´¡¢ÉÊ¼Á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¡£
¡ÎÅ¹ÊÞ³µÍ×¡Ï
Å¹ÊÞÌ¾¡§DHC ¥Û¥ï¥¤¥Æ¥£¤¦¤á¤ÀÄ¾±ÄÅ¹
½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶è³ÑÅÄÄ®ÇßÅÄÃÏ²¼³¹5¡Ý6 ¥Û¥ï¥¤¥Æ¥£¤¦¤á¤ÀÆâ¥Õ¥¡¥ë¥ë
±Ä¶È»þ´Ö¡¦µÙ¶ÈÆü¡§10:00¡Á21:00 ÉÔÄêµÙ
¢¨¥Û¥ï¥¤¥Æ¥£¤¦¤á¤À¤Ë½à¤¸¤ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡§
¡¡JR¡ÖÂçºå¡×±ØÅÌÊâ6Ê¬
¡¡ÃÏ²¼Å´¸æÆ²¶ÚÀþ¡ÖÇßÅÄ¡×±ØÅÌÊâ3Ê¬
¡¡ÃÏ²¼Å´Ã«Ä®Àþ¡ÖÅìÇßÅÄ¡×±ØÅÌÊâ3Ê¬
ÈÎÇä¾¦ÉÊ¡§²½¾ÑÉÊ¡¦·ò¹¯¿©ÉÊ¡¦¿©ÉÊ
¢¨°ìÉôÈÎÇä¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤¬¤¢¤ë
¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥óÆü¡§9·î13Æü¡Ê¶â¡Ë
¥Ç¥£¡¼¥¨¥¤¥Á¥·¡¼¡áhttps://www.dhc.co.jp/main/main.jsp