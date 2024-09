GALNERYUSが9月25日にリリースする約5年ぶりのフルアルバム『THE STARS WILL LIGHT THE WAY』より、リード曲「THE REASON WE FIGHT」のMVが公開。また、先行デジタルシングル第2弾として、「IN WATER’S GAZE」が9月8日に配信される。

本アルバムには、6月にクラブチッタで開催されたイベント『PURE ROCK JAPAN LIVE 2024』で初披露された「THE REASON WE FIGHT」を始め、彼らの美学が昇華された楽曲の数々が収録。メジャーデビュー20周年を飾るに相応しいアルバムに仕上がっている。

さらに、本アルバムのリリースを記念して、インストアイベントの開催が決定。イベントでは、サイン&スマホ撮影会が行われる予定だ。

(文=リアルサウンド編集部)