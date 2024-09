チェ・ジニョク、10月に開催される日本ファンコンサートの詳細を発表！本日よりチケット受付スタート

チェ・ジニョクが、10月に東京、大阪でファンコンサートを開催する。彼は、「相続者たち」「九家の書」「運命のように君を愛している」「魔性の喜び」「愛の迷宮-トンネル-」「Missナイト&Missデイ」など、数々のドラマで存在感を放った。日本を皮切りにアジアファンコンサートツアー「2024 CHOI JIN HYUK FAN-CON Tour〈DAY AND NIGHT〉」を開き、現地のファンと会う。

本日(3日)18時よりファンクラブ会員限定チケット最速先行受付がスタートした。彼と忘れられない時間を過ごしてみてはいかがだろうか。

■公演概要

「2024 CHOI JIN HYUK FAN-CON Tour in Japan 〈DAY AND NIGHT〉」

【開催日時】

●東京:大田区民ホール・アプリコ 大ホール

10月12日(土)

OPEN 16:00 / START 17:00



●大阪:COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール

10月14日(月・祝)

OPEN 16:00 / START 17:00



【チケット価格】

●VIP席:\21,000(税込)

※客席前方エリア

※終演後ハイタッチ会付き

※終演後グループ写真撮影付き

※サイン入りポスター抽選参加権付き



●指定席:\13,000(税込)

※終演後お見送り会付き



枚数制限:お一人様4枚まで



【チケット受付】

●ファンクラブ会員限定チケット最速先行受付

9月3日(火)18:00〜9月8日(日)23:59まで

●一般発売

9月28日(土)10:00から予定



<注意事項>

※撮影・録音・録画行為禁止(携帯電話に付属のカメラを除くカメラ・ビデオカメラ等の持込不可)

※4歳以上チケット必要。3才以下でもお席が必要な場合は有料。ご入場時1drink代別途必要

※公演当日、映像および写真撮影のカメラが入ります。収録された映像・写真は商品化やプロモーション等に使用される可能性がございます。予めご了承下さい。

※転売目的のチケット購入はご遠慮ください。オークションでの出品などが発覚した場合は、出品者及び購入者の入場を拒否させていただきます。また、公演当日にはご本人確認をする場合があります。

※座席位置によってステージ演出の全体・一部、ステージが見えにくい場合がございます。視界不良によるチケットの払い戻しはできません。

※グループ写真撮影はチェ・ジニョクとお客様10名〜20名との団体撮影となります。グループ写真はDropboxなどの共有URLにて撮影されたお客様のみ全体に展開されます。

※VIP席は状況によりエリアを拡大する場合もございます。

※お客様都合による払い戻しは一切行いません。あらかじめご了承ください。

その他注意事項に関しては以下をご一読の上、チケットをご購入ください。



<チケット申込に関するお問い合わせ>

イープラス



<公演に関するお問い合わせ>

●東京

iTONY INTERNATIONAL:info@itony.co.jp

●大阪

キョードーインフォメーション:0570-200-888



主催:iTONY INTERNATIONAL

企画:ANIC ENT / Accompany Co.,Ltd

協力:MY ENTERTAINMENT



