■G-DRAGON×ファレル・ウィリアムス、ファッショナブルなふたりの2ショット

【動画】揃ってインタビューを受けるG-DRAGONとファレル・ウィリアムス/美術館イベントでのG-DRAGON

BIGBANGのG-DRAGON(ジードラゴン)が、音楽プロデューサーであり歌手・デザイナーのPharrell Williams(ファレル・ウィリアムス)との2ショットを披露した。

ふたりは国際アートフェア「Frieze Seoul(フリーズ・ソウル)」の開催を記念して9月2日にパラダイスシティ仁川で行われた「パラダイスアートナイト」に参加。ファレルが設立した世界初のデジタルオークションプラットフォーム「Joopiter」とG-DRAGONのコラボオークション「Nothing but a ‘G’ Thang: The Art and Archive of G-Dragon」に出品されるアイテムが世界初公開される展示会が行われるためだ。

韓国のファッション誌『DAZED KOREA』のInstagramには、メディアの取材を受けるふたりの姿が公開された。サングラスとフェミニンな黄色のカーディガンにジーンズを合わせたG-DRAGON。一方LOUIS VUITTON(ルイ・ヴィトン)のメンズ・クリエイティブ・ディレクターを務めるファレルは、キャップにスタイリッシュな紺のジャージ姿で決めている。最後には「パラダイスアートナイト」の会場内でのふたりの様子を映している。

ファッション誌『marie claire korea』のInstagramに公開された動画では、記者からの質問に答えつつ、ファレルを気遣うように時折目を合わせ微笑みかけるG-DRAGONの姿も。また、オークションにかけられるG-DRAGONのファッションアイテムやアート作品などのコレクションや、彼自身がカスタマイズしたアイテムなどが映し出され、会場の雰囲気を伝えている。こちらも合わせてチェックしたい。

■大忙し!G-DRAGON、美術館でのオープニングイベントにも出席

同日、G-DRAGONはアンバサダーを務めるCHANEL(シャネル)が設立した「シャネル文化基金(CHANEL Culture Fund)」が後援する、韓国・リウム美術館の公開プログラム「IDEAミュージアム」のオープニングイベントにも出席。『DAZED KOREA』のInstagramではインタビューと会場で作品を眺めたり、写真を撮ったりする姿が、ファッションメディア『eyesmag』のInstagramにはレセプションパーティーを盛り上げるG-DRAGONの姿が捉えた動画が公開されている。