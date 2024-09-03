Éüµ¢¤Î°ËÅì½ãÌé¤ä¼ç¾¤Î±óÆ£¹Ò¤â¹çÎ®¡¡ÆüËÜÂåÉ½27Ì¾Á´°÷¤¬½¸¹ç
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï3Æü¡¢FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¡¦Ãæ¹ñÂåÉ½Àï¤Ë¸þ¤±¡¢2ÆüÌÜ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Î½éÆüÎý½¬¤Ï16Ì¾¤Î»²²Ã¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüÍËÆü¤Ë»î¹ç¤¬¤¢¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ê¤É¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÁÈ¤âÌµ»ö¤Ë¹çÎ®¡£Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿°ËÅì½ãÌé¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢±óÆ£¹Ò¤äµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ê¤É¾·½¸27Ì¾Á´°÷¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¡¢Á´°÷¤ÇËÁÆ¬15Ê¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤È¤Î½éÀï¤Ï5Æü¡ÊÌÚ¡Ë19»þ30Ê¬¡Áºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢°ÜÆ°¤·10Æü¡Ê²Ð¡ËÆüËÜ»þ´Ö25»þ¡ÁÅ¨ÃÏ¤Ç¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£Ãæ¹ñÀï¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤ÈDAZN¡¢¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï¤ÏDAZN¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Á°Æü¤Î½éÆüÎý½¬¤Ï16Ì¾¤Î»²²Ã¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüÍËÆü¤Ë»î¹ç¤¬¤¢¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ê¤É¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÁÈ¤âÌµ»ö¤Ë¹çÎ®¡£Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿°ËÅì½ãÌé¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢±óÆ£¹Ò¤äµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ê¤É¾·½¸27Ì¾Á´°÷¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¡¢Á´°÷¤ÇËÁÆ¬15Ê¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤È¤Î½éÀï¤Ï5Æü¡ÊÌÚ¡Ë19»þ30Ê¬¡Áºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢°ÜÆ°¤·10Æü¡Ê²Ð¡ËÆüËÜ»þ´Ö25»þ¡ÁÅ¨ÃÏ¤Ç¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£Ãæ¹ñÀï¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤ÈDAZN¡¢¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï¤ÏDAZN¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£