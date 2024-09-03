AAAçÐ¿¿»ÊÏº¡Ö²Æ¤Ê¤Î¤Çµö¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¥à¥¥à¥àÈþÊ¢¶Úá¤ÈÀ¤³¦1¿ÍÎ¹¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¤Ë¥Õ¥¡¥óÇº»¦¡Ö´ãÊ¡¤Ç¤¹¡×¡Ö»É·ã¶¯¥Ã¡ª¡×
¡¡ÃË½÷º®¹ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡ÖAAA¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëçÐ¿¿»ÊÏº(35)¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£À¤³¦1¿ÍÎ¹¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡çÐ¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦1¿ÍÎ¹8ÅÔ»ÔÌÜ ¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥·¥Ã¥Á¥§¥¹¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¥·¥Ã¥Á¥§¥¹¤â¼Â¤Ï¹Ô¤¯Í½Äê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤ä¤±¤É¡¢Í§Ã£¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¼¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤«¤é¼Ö¤Ç40Ê¬¤¯¤é¤¤¤ä¤Ã¤¿¤«¤Ê¡¼¡©¡ª¡×¤ÈÎ¹¹Ô¤ÎÊó¹ð¤ò¤·¤¿¡£¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ÈË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢¾®Çþ¿§¤Ë¾Æ¤±¤¿¥»¥¯¥·¡¼¤ÊÊ¢¶Ú¤ä¡¢¥·¥Ã¥Á¥§¥¹¤ÎÉ÷·Ê¡¢ÎÁÍý¤Ê¤É¤Î¼Ì¿¿¤òÊ£¿ô¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãLGBTQ+¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ê³¹¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö½»¤ó¤Ç¤ë¿Í¤âÎ¹¹Ô¤ÇÍè¤Æ¤ë¿Í¤â¤ß¤ó¤ÊËÜÅö¤ËÌÀ¤ë¤¯¤Æ¡¢¤¤¤¤¿ÍÃ£¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤³¹¤Ç¤·¤¿❤️¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢¡ÖºÇ¶áÍç¤ÎÅê¹ÆÂ¿¤¯¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¾Ð¤Û¤ÜËèÆü³¤¥Ñ¥ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¡£¡£²Æ¤Ê¤Î¤Çµö¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¾Ð¡×¤È¤ªÃãÌÜ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢½¼¼Â¤·¤¿À¤³¦Î¹¹Ô¤ÎµÏ¿¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö´ãÊ¡¤Ç¤¹¡×¡Ö»É·ã¶¯¥Ã¡ª¡×¡Ö¤¤¤¤ÂÎ¤ò¤ß¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦♡¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Î¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤ËŽËŽ²Ž¯¤Ã¤Æ°ú¤¤Ä¤Ã¤¿À¼½Ð¤¿¡×¡Ö¶ÚÆù¤ä¤Ð¤¤ ³¤¤â¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÎº¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£