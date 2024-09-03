【東京ゲームショウ2024】
会期：9月26日～9月29日
会場：幕張メッセ

　moimateは、9月26日より開催予定のイベント「東京ゲームショウ2024」に初出展する。

　会場では同社が開発したレバーレスアケコン「Rushbox」も公開。エントリーモデルの「Rushbox Lite」と合わせて会場限定価格で販売を予定している。

　「Rushbox」は、親指・掌底・左手小指を含む最大18+6ボタンから好きなレイアウトを設定可能で、大会レギュレーションに合わせてボタンの増設やスイッチ、天板などもカスタマイズが可能。

製品情報

Rushbox（ラッシュボックス）

会場限定価格：35,000円
（通常価格：41,800円）
本体サイズ：297x191x17mm
本体重量：約1,080g

Rushbox Lite（ラッシュボックス ライト）

会場限定価格：25,000円
（通常価格：29,700円）
本体サイズ：297x191x18mm
本体重量：約730g

接続インターフェース：USB Type-C 2.0
キースイッチ：Lofree Ghost
耐久性：5,000万回以上
アクチュエーションポイント：1.2±0.30 mm
キーストローク：2.8±0.25 mm
保証期間：1年間
対応機種：PC・PS5*・PS4*・Xbox*・Switch
*別売のコンバータが必要です。

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