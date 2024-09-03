moimate、「東京ゲームショウ2024」に初出展。レバーレスアケコン「Rushbox」を会場で販売
会期：9月26日～9月29日
会場：幕張メッセ
moimateは、9月26日より開催予定のイベント「東京ゲームショウ2024」に初出展する。
会場では同社が開発したレバーレスアケコン「Rushbox」も公開。エントリーモデルの「Rushbox Lite」と合わせて会場限定価格で販売を予定している。
「Rushbox」は、親指・掌底・左手小指を含む最大18+6ボタンから好きなレイアウトを設定可能で、大会レギュレーションに合わせてボタンの増設やスイッチ、天板などもカスタマイズが可能。
moimateは9/26~29で行われる東京ゲームショウ2024に出展します！！👏👏- moimate【公式】🎮Rushbox販売中 (@moimate_inc) September 3, 2024
RushboxやRushbox Liteをたくさん持っていきますので、ご購入を検討の皆様はもちろん、触ってみたろかな～？と思って下さっている皆様もぜひぜひお気軽に遊びにきてください！https://t.co/5YOnd4bDrW pic.twitter.com/hmyVlsP31v
製品情報
Rushbox（ラッシュボックス）
会場限定価格：35,000円
（通常価格：41,800円）
本体サイズ：297x191x17mm
本体重量：約1,080g
Rushbox Lite（ラッシュボックス ライト）
会場限定価格：25,000円
（通常価格：29,700円）
本体サイズ：297x191x18mm
本体重量：約730g
接続インターフェース：USB Type-C 2.0
キースイッチ：Lofree Ghost
耐久性：5,000万回以上
アクチュエーションポイント：1.2±0.30 mm
キーストローク：2.8±0.25 mm
保証期間：1年間
対応機種：PC・PS5*・PS4*・Xbox*・Switch
*別売のコンバータが必要です。
(C) 2023 moimate Inc. All rights reserved