°æ¾å¾°Ìï¤ÎÄ©Àï¼Ô¥É¥Ø¥Ë¡¼¡¢¤¿¤Ã¤¿1Æü¤Ç11kgÂçÉýÁýÎÌ¡¡·×ÎÌ»þ55.1kg¢ª66.1kg¤Ë¡¡¾°Ìï¤È¤Ï3.4kgº¹
°æ¾å¾°ÌïVS¥É¥Ø¥Ë¡¼
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡Ê55.3¥¥í°Ê²¼¡Ë4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Ï3Æü¡¢Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¸µIBFÀ¤³¦Æ±µé²¦¼ÔTJ¡¦¥É¥Ø¥Ë¡¼¡Ê¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡Ë¤È¤Î4ÃÄÂÎËÉ±ÒÀï¤ËÎ×¤à¡£²ñ¾ì¤Ç¤ÏÎ¾¼Ô¤ÎÅöÆüÂÎ½Å¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢Á°Æü55.3¥¥í¤À¤Ã¤¿°æ¾å¤Ï62.7¥¥í¡¢55.1¥¥í¤À¤Ã¤¿¥É¥Ø¥Ë¡¼¤Ï66.1¥¥í¤Ç¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü²ñ¾ìÆþ¤ê¤·¤¿Î¾¼Ô¤ÏÆüËÜ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÊJBC¡Ë¤ÎÅöÆü·×ÎÌ¤ËÎ×¤ó¤À¡£°æ¾å¤Ï62.7¥¥í¡£¸á¸å5»þ²á¤®¤ËÎÌ¤Ã¤¿¥É¥Ø¥Ë¡¼¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È5³¬µé¾å¤Î¥¦¥§¥ë¥¿¡¼µé¡Ê66.68¥¥í°Ê²¼¡Ë¥ì¥Ù¥ë¤È¤Ê¤ë66.1¥¥í¤À¤Ã¤¿¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç¤ÏIBF¤¬ÅöÆüÄ«¤Ë¾å¸Â¤òÀß¤±¤¿·×ÎÌ¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Ï4ÃÄÂÎÅý°ìÀï¤Î¤¿¤á¼Â»Ü¤»¤º¡£JBC¤ÎÅöÆü·×ÎÌ¤Ë¾å¸Â¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¥É¥Ø¥Ë¡¼¤ÏÁ°Æü·×ÎÌ¤«¤é12¥¥í¤Û¤ÉÂÎ½Å¤òÌá¤·¤¿²áµî¤¬¤¢¤ê¡¢º£²ó¤âÅöÆüÂÎ½Å¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£Á°Æü·×ÎÌ¸å¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡¢°æ¾å¤ÏÄ©Àï¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤À¤¤¤Ö¿å¤òÈ´¤¤¤¿¤Ê¤È¡£¤À¤«¤é¤³¤½¤¢¤ì¤À¤±¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤ò¤·¤Æ10¥¥í¤âÌá¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£¤¿¤À¡¢¼«Ê¬Áê¼ê¤Ë10¥¥í°Ê¾å¤âÌá¤·¤¿¤é¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÂÎ½Å¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò´Þ¤á¤Æ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4»î¹çÌÜ¤Î°æ¾å¤Ï¡¢5·î¤ËÅìµþD¤Ç¥ë¥¤¥¹¡¦¥Í¥ê¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤Ë6²óTKO¾¡¤Á¤·¤Æ°ÊÍè2ÅÙÌÜ¤Î4ÃÄÂÎËÉ±ÒÀï¡£¼«¿È¤¬2019Ç¯5·î¤ËµÏ¿¤·¤¿8»î¹ç¤ò¾å²ó¤ëÀ¤³¦Àï9»î¹çÏ¢Â³KO¾¡¤Á¤È¡¢°æ²¬°ìæÆ¤ò¾å²ó¤ëÀ¤³¦ÀïÄÌ»»23¾¡¤ÎÆüËÜ¿ÍºÇÂ¿µÏ¿¤¬·ü¤«¤ë¡£Æ±23¾¡¤Ï¸µÀ¤³¦¥ß¥É¥ëµé3ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¥²¥ó¥Ê¥¸¡¼¡¦¥´¥í¥Õ¥¥ó¡Ê¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¡Ë¤ÈÊÂ¤Ö¸½ÌòÀ¤³¦ºÇÂ¿¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ºß½»¤Î¥É¥Ø¥Ë¡¼¤Ï¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¹ñÀÒ¤ò»ý¤Ä37ºÐ¤Î¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¡£18Ç¯8·î¤ËIBF²¦¼Ô¡¦´äº´Î¼Í¤¤ËÈ½Äê¾¡¤Á¤·¡¢19Ç¯4·î¤Î2ÃÄÂÎ²¦ºÂÅý°ìÀï¤Ç´ÙÍî¤·¤¿¡£º£Ç¯5·î¤Î°æ¾å¡½¥Í¥êÀï¤ÇÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤ËÈ÷¤¨¤¿¥ê¥¶¡¼¥Ö¤È¤·¤ÆÂÔµ¡¤·¤¿¤¬¡¢½ÐÈÖ¤Ï¤Ê¤¯ÊÌ¤ÎÁª¼ê¤Ë¾¡Íø¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÂÐÆüËÜ¿Í¤Ï3Àï3¾¡¤ÎÆüËÜ¿Í¥¥é¡¼¤È¤µ¤ì¡¢²áµî4ÇÔ¤Î¤¦¤ÁKOÉé¤±¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë