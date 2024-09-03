ÂçÃ«æÆÊ¿°Î¶ÈÃ£À®¤ÎÎ¢¤Ç¥Ç¥³¥Ô¥ó¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¤â»ß¤Þ¤é¤º¡ª MLB¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¤¬üþ2¥·¥ç¥Ã¥Èüþ¤ò·ÇºÜ¡Ö¥Ç¥³¥¤¤¬¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æü¡×
ÂçÃ«¤Î°¦¸¤¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î»Ïµå¼°ÅÐ¾ì¤ÏÂç¤¤¯ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿(C)Getty Images
¡¡¡Ö44-46¡×¡Ê44ËÜÎÝÂÇ¡¢46ÅðÎÝ¡Ë¤òÃ£À®¤ÈÁ°¿ÍÌ¤Æ§¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¡£°ìÊý¡¢°ÛÎã¤Î°¦¸¤»Ïµå¼°Í¾ÇÈ¤¬Ì¤¤ÀÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤³¤ó¤Ê¥¥å¡¼¥È¤Ê»Ïµå¼°¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡ª¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¬ÂçÃ«¤Ë¡É¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡ÉÁ÷µå¤·¤¿¥·¡¼¥ó
¡¡MLB¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬2Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡Ë¤Ë¿·µ¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖMLB¤Î¼þ¤ê¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·¡¼¥ó¡×¤ò¾Ò²ð¡£¥È¥Ã¥×²èÁü¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿¤Î°¦¸¤¡¦¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¬»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö8·î28Æü¤ËËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤Î»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ÏÂçÃ«¤ËÊú¤¤«¤«¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢¤½¤Ã¤È¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤ª¤ê¤ë¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¯¤ï¤¨¤ÆÊá¼êÌò¤ÎÂçÃ«¤Î¤â¤È¤Øü¥¥¹¥È¥é¥¤¥¯Á÷µåü¥¡¢¥Û¡¼¥à¥Ù¡¼¥¹¾å¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë°¦¤¯¤ë¤·¤¤ÍÍ»Ò¤ËËÜµòÃÏ¤òË¬¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤â¤¹¤Ã¤«¤ê¿´Ã¥¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡°ÛÎã¤Î»Ïµå¼°ÅÐ¾ì¤Ë¤Ï¤½¤Î¸å¤â¡Ö¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤¿¤¤¡×¡Ö¼¡¤ÎÅÐ¾ì¤Ï¤¤¤Ä¡©¡×¤Ê¤ÉSNS¾å¤Ç¤â¥Ç¥³¥Ô¥ó¿Íµ¤¤¬Ê¨Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºÆ¤ÓMLB¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤«¤é¤â¡Ö¥Ç¥³¥¤¡Ê¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ÎÊÆ°¦¾Î¡Ë¤¬¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æü!¡×¤Ê¤É¡¢²þ¤á¤Æ¿Íµ¤¤Î¹â¤µ¤ò¼¨¤¹¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡Æ±Åê¹Æ¤Ë¤ÏÀè¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç»°´§¤Ëµ±¤¤¤¿½÷»ÒÂÎÁà¤ÎÀäÂÐ²¦¼Ô¡¢¥·¥â¡¼¥Í¡¦¥Ð¥¤¥ë¥º¤¬»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¤ë¥·¡¼¥ó¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥È¥Ã¥×²èÁü¤ÏÂçÃ«¤È¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¡£¤¤¤«¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¡¡°ÛÎã¤Î»Ïµå¼°Ä¾¸å¤Ë¤ÏÂçÃ«¤â¡ÖÌó3½µ´Ö¡¢Îý½¬¤·¤¿¡×¡Ö¾¯¤·¤¤¤¤¤ª¤ä¤Ä¤ò¤¢¤²¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È¡¢ÉáÃÊ¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤Ï°ã¤¦°¦¸¤²È¤é¤·¤¤´î¤Ó¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ÜÀÒ½éÇ¯ÅÙ¤Ë¤·¤Æ¡¢°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ëÎ¢¤Ë¤Ï²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ë¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¡¢°¦¸¤¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤âÂç¤¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]