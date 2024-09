京都のフレンドリーラグジュアリーな町家旅館を手がけるNazunaは、京都の歴史と伝統が息づく東本願寺近くに、京町屋をリノベーションしたユニークな宿泊施設「Nazuna 京都 東本願寺」を2024年11月1日(金)にオープン!

Nazuna「Nazuna 京都 東本願寺」

京都のフレンドリーラグジュアリーな町家旅館を手がけるNazunaは、京都の歴史と伝統が息づく東本願寺近くに、京町屋をリノベーションしたユニークな宿泊施設「Nazuna 京都 東本願寺」を2024年11月1日(金)にオープンします。

「Nazuna 京都 東本願寺」は、かつて「御宿 にわ」として親しまれた築100年以上の歴史ある京町家旅館を再生し、大工の匠の世界観をコンセプトにした全7室のフレンドリーラグジュアリー旅館です。

■客室

「大引の間」「垂木の間」など、木造建築に使われる大工用語を名称に採用。

宿泊を通して、日本の伝統的な建築技術と職人の想いに触れることができます。

それぞれ異なる木構造の名称が付けられた1階、2階、メゾネットタイプを用意。

内装や家具には地元産木材をふんだんに使用し、木の温もりと香りが心地よい空間を演出します。

●1階:「大引の間」「束の間」。建築の基礎を支える構造材をイメージし、どっしりとした安心感と安らぎを演出します。

●2階:「柱の間」「楣の間」「火打」。建築の中間層を支える構造材をイメージし、木のぬくもりと柔らかな光が調和した空間が広がります。

●メゾネット:「母屋の間」「垂木の間」。建築の上層階を彩る構造材をイメージし、開放感と洗練されたデザインが融合した特別な空間が楽しめます。

■ラウンジ

京町家の風情を感じるラウンジでは、ゆったりと落ち着いた空間で厳選されたアルコールやソフトドリンク、軽食が楽しめます。

宿泊の予約受付開始は2024年9月7日予定。

「Nazuna 京都 東本願寺」

【アクセス】JR「京都駅」から徒歩9分

京都市営地下鉄「五条駅」5番出口、8番出口から徒歩約1分

【所在地】京都市下京区不明門通上珠数屋町下る亀町2丁目

【客室数】7室

スイート2室(すべて〜5名利用)

セミスイート5室(〜2名利用)

【企画・プロジェクトマネジメント】株式会社Nazuna

【事業主】Machiyagurashi

【設計・空間プロデュース】STUDIO ALUC

【施工】かわな工業

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 京町屋リノベーション宿泊施設!Nazuna「Nazuna 京都 東本願寺」 appeared first on Dtimes.