富山県と長野県を結ぶ世界有数の山岳観光ルート「立山黒部アルペンルート」は、日本で最も早く色づきが始まる国立公園のひとつ「立山黒部」の紅葉の最新情報を配信中です。

立山黒部アルペンルート「立山黒部」紅葉情報

富山県と長野県を結ぶ世界有数の山岳観光ルート「立山黒部アルペンルート」は、日本で最も早く色づきが始まる国立公園のひとつ「立山黒部」の紅葉の最新情報を配信中。

【紅葉情報配信について】

立山黒部アルペンルート内10ヵ所の最新紅葉情報を、公式サイトやSNSで9月3日から11月上旬まで配信します。(週2回程度更新)

立山黒部の紅葉は見どころのスポットが標高差約2,000mに広がっているため、9月から11月までの2ヶ月間は、どこかで見ごろの紅葉と出会えるのが大きな魅力。

しかも大変な登山などは必要なく、乗り物を乗り継ぎながら気軽に様々な紅葉スポットを巡ることができます。

紅葉が美しい黒部ダム(10月中旬〜)

【早期予約がお得な「秋の早割10」で、立山黒部の紅葉狩りへ出かけよう!】

9月1日(日)〜11月4日(月)の利用日を対象に、10日前までの予約でお得になる「秋の早割10」を販売中です。

詳細はWEBきっぷサイトをご確認ください。

●WEBきっぷサイト https://www.alpen-route.com/webticket/

●取り扱い区間・金額(税込)※一部抜粋

■室堂・黒部ダムの2大スポットを大満喫できる「片道きっぷ」

〔立山駅 → 扇沢(片道)〕

大人:9,800円(通常 10,940円) 小人:4,900円(通常 5,480円)

〔扇沢 → 立山駅(片道)〕

大人:9,800円(通常 10,940円) 小人:4,900円(通常 5,480円)

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 日本で最も早く色づきが始まる国立公園!立山黒部アルペンルート「立山黒部」紅葉情報 appeared first on Dtimes.