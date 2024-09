クリスティアン・テツラフ来日！ ノヴェレッテ「無伴奏ヴァイオリン・リサイタル」

ノヴェレッテは、ナクソス・ジャパン協力のもと、クリスティアン・テツラフの「無伴奏ヴァイオリン・リサイタル」を東京・紀尾井ホールにて開催します。

ノヴェレッテ「クリスティアン・テツラフ 無伴奏ヴァイオリン・リサイタル」

クリスティアン・テツラフ 無伴奏ヴァイオリン・リサイタル

2024年10月7日(月) 19:00開演(18:30開場)

会場:紀尾井ホール(東京)

主催:合同会社ノヴェレッテ

協力:ナクソス・ジャパン株式会社

料金:SS席10,000円 S席8,000円 A席5,000円(全席指定・税込み)

昨年春の新日本フィルとの共演による名演より1年半、テツラフが来日します。

常に刺激的な解釈で、心を深く揺さぶる演奏は聴衆の心をとらえて離しません。

特にJ.S.バッハの無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ&パルティータは今までに3度録音をしたテツラフにとって思い入れのある作品。

『The Strad』誌は3度めとなる2017年の録音を「バッハの無伴奏作品に宿る美への細心かつ快活な応答」と評し、絶賛しました。

円熟期にあるテツラフの「いま」を体験できます。

【プログラム】

J.S.バッハ:無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第2番 二短調 BWV1004

J.S.バッハ:無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第3番 ハ長調 BWV1005

クルターグ:「サイン、ゲームとメッセージ」から

バルトーク:無伴奏ヴァイオリン・ソナタ

【全国日程】

<無伴奏リサイタル>

2024年10月6日(日) 15時 青山音楽記念館 バロックザール

2024年10月7日(月) 19時 紀尾井ホール

<協奏曲>

セバスティアン・ヴァイグレ指揮/読売日本交響楽団定期演奏会

2024年10月9日(水) 19:00 サントリーホール

ブラームス:ヴァイオリン協奏曲

