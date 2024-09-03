楽天ブックスにて「スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース」より「S.H.Figuarts スパイダーマン（マイルス・モラレス）」、「S.H.Figuarts スパイダーグウェン」再販分が予約開始
【楽天ブックス：「S.H.Figuarts スパイダーマン（マイルス・モラレス）」、「S.H.Figuarts スパイダーグウェン」】
9月3日 再販
9月3日16時より予約開始
9月3日16時より予約開始
9月3日 再販
楽天ブックスは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts スパイダーマン（マイルス・モラレス）（スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース）」と「S.H.Figuarts スパイダーグウェン（スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース）」の販売を再開した。
S.H.Figuarts スパイダーマン（マイルス・モラレス）（スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース）
9月3日16時より予約開始
価格：8,800円
S.H.Figuarts スパイダーグウェン（スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース）
9月3日16時より予約開始
価格：8,800円
(C) 2024 MARVEL (C) 2024 SPAI