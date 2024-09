軽量なホイール！maniacs「OZ × maniacs Ultraleggera-HLT NERO」

VW/Audiのアフターパーツブランドのmaniacs(マニアックス)では、VW専用のカラー、サイズなどにこだわった「OZ Racing」の別注ホイールを9月6日に発売します。

VW/Audiのアフターパーツブランドのmaniacs(マニアックス)では、VW専用のカラー、サイズなどにこだわった「OZ Racing」の別注ホイールを9月6日に発売!

今回のコラボモデルではレギュラーモデルの、Ultraleggera-HLTをベースに、専用色、VW純正センターキャップ、VW純正ボルト、VW専用ハブを採用。

まさにVWオーナーのためのホイールとなっています。

専用色のグロスブラックは、Golf8などの各エクステリアに採用されているグロスブラックとの調和性を意識し、主張しながらも、まるで純正ホイールかのような佇まいを実現。

純正ホイールよりも軽量で、トータル性能が向上している、ハイパフォーマンスモデルです。

■OZ Racingとは

イタリアに拠点を置く高性能ホイールメーカーで、1971年に設立されました。

自動車やモータースポーツの世界で非常に高い評価を得ており、F1、WRC、ル・マンなどの国際的なモータースポーツイベントで使用されるホイールを製造しています。

■適合車種

VW Golf8

VW Golf8 Variant

VW Golf7.5(BQ)

VW Golf7

VW Golf7.5(BQ) Variant

VW Golf7 Variant

VW Passat(B8)

VW Passat Variant(B8)

VW T-Roc(A11)

■商品構成

カラー :グロスブラック

サイズ :19インチx8J

インセット:ET45

PCD :5-112

商品構成 :ホイール本体×4本/VW純正エアバルブ×4個/

VW純正ホイールセンターキャップ×4個

価格 :1本 122,375円(税込)

