9月3日 投稿

Dynamis Oneとスタジオアラヤは9月3日、「プロジェクトKV」公式XおよびPVにて同人サークルのプロモーション活動を行なったとして謝罪コメントを投稿した。

「プロジェクトKV」は「オタクの夢を実現する」という文言を掲げるゲームスタジオ「スタジオアラヤ」のプロジェクト。9月1日には公式サイトやティザービジュアルを公開し、本格始動を告知していた。

本日9月3日、「プロジェクトKV」公式Xは同人サークルのプロモーション活動を行ったとして謝罪コメントを投稿。スタッフが参加している同人サークル「黒ネズミたちのパトス的弁証法」の活動は、企業活動とは無関係な同人活動と説明したうえで、関連する活動および記録はすべて削除・修正すると発表。PVについては再投稿が行なわれている。

