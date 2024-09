東京ディズニーリゾートに「グロサリーストアをモチーフにしたグッズ」が登場!

こんなお店があったら絶対に行きたい!ディズニーキャラクターがいっぱいのグッズシリーズです☆

東京ディズニーリゾート「グロサリーストアをモチーフにしたグッズ」

【販売店舗】

東京ディズニーランド®:ホームストア

東京ディズニーシー®:ヴィラ・ドナルド・ホームショップ

※一部パーク内店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります(状況によっては、予告なく延長・変更する場合があります)

東京ディズニーランド、東京ディズニーシーに、ディズニーキャラクターが描かれた商品が並ぶ、グロサリーストアをモチーフにしたグッズが登場!

お店のロゴが入ったグッズや、商品をモチーフにしたグッズなど、さまざまなデザインが揃っています。

食器やインテリアから、収納に便利なグッズまで、お気に入りのアイテムで生活を彩ることができます☆

サインプレート

価格2,500円

「ミッキーマウス」と「プルート」がデザインされたサインプレート。

マット

価格3,900円

お店のロゴがデザインされた鮮やかな色合いのマット。

エプロン

価格3,800円

黄色を基調にしたエプロン。

ランチバッグ

価格3,600円

しっかりとしたつくりのランチバッグ。

収納グッズセット

価格5,000円

赤と青のコンテナセット。

バスケット

価格2,500円

青色のバスケット。

普段のお買い物でも大活躍できます☆

ぬいぐるみバッジセット

価格4,400円

「ミッキーマウス」と「プルート」のぬいぐるみバッジセット。

マグカップ(イエロー)

価格1,000円

マグカップはイエローと

マグカップ(レッド)

価格1,000円

レッドの2色展開。

プレート

価格1,800円

お子さまにもおすすめなプレート。

タンブラー(グリーン)

価格1,500円

トロピカルなデザインのタンブラーはグリーンと

タンブラー(ピンク)

価格1,500円

ピンクの2色展開。

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」をペアで使えます。

キャニスターセット

価格2,800円

2種のデザインが楽しめるキャニスターセット。

ボウル(ホワイト)

価格1,800円

ボウルは2色展開。

ケープコッドデザインは爽やかな「ドナルドダック」デザイン。

ボウル(イエロー)

価格1,800円

ウェスタンデザインは「ピート」

マルチボックス

価格4,800円

マルチボックスは「ドナルドダック」デザインと

「ピート」デザインで使えます。

フェイスタオル

価格1,800円

ピンクを基調にしたポップなデザインのフェイスタオル。

バスタオル

価格3,300円

色々なアートが詰まったバスタオル。

ミニタオルセット

価格2,300円

3種のミニタオルセット。

ミラー

価格1,900円

キャンディデザインのミラー。

折り畳み式で

普段はコンパクトにしまっておけます。

ヘアクリップセット

価格1,400円

お店のロゴやキャンディデザインのヘアクリップセット。

ハンドケアセット

価格2,600円

プレゼントにもおすすめなハンドケアセット。

ルームフレグランス

価格2,500円

キャンディデザインのルームフレグランス。

バスペタル

価格2,200円

ミッキーシェイプがかわいいバスペタル。

「ミニーマウス」、「デイジーダック」デザインと

「ドナルドダック」、「チップ&デール」デザインです。

ノート〈ソフトリングノート〉

価格1,200円

人気のCampusノート。

裏面はパッケージデザインの総柄です。

多色ボールペン〈ジュースアップ〉

価格1,200円

パッケージデザインの多色ボールペン〈ジュースアップ〉。

ボールペン〈エナージェル〉セット

価格1,600円

4つのデザインが楽しめるパステルカラーのボールペン。

メモセット(大)

価格1,500円

パッケージデザインのダイカットメモセット。

メモセット

価格600円

組み立てると缶デザインになるメモセット。

シール

価格800円

パッケージや「ミッキー&フレンズ」のダイカットシールセット。

チョコレート

価格900円

お菓子のお土産、チョコレートも展開されます。

ディズニーキャラクターがいっぱいのグロサリーストアをモチーフにしたグッズ。

10月10日(木)発売です。

価格やデザイン、販売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります

