貞子〜弔いのペンダント〜制作委員会は最新作「貞子〜弔いのペンダント〜」を2024年9月13日(金)、Amazonプライムビデオ・DVDレンタル&販売にて公開!

貞子〜弔いのペンダント〜制作委員会「貞子〜弔いのペンダント〜」

貞子〜弔いのペンダント〜制作委員会は最新作「貞子〜弔いのペンダント〜」を2024年9月13日(金)、Amazonプライムビデオ・DVDレンタル&販売にて公開します。

貞子〜弔いのペンダント〜1

■林祐衣 メインキャストとして役者初出演!!ダンサーで大ブレイク

Yahoo!検索大賞2023ネクストブレイク人物部門受賞。岡潤子役

■和泉元彌(特別出演) 岡聡役

■河村たかし(名古屋市長) 加藤紘一役

■石井美奈子(米米CLUB) 飯綱よりか役

■福留光帆 大喜利でブレイク!! 古川愛役

■マツちゃん 日本一接客が悪いレストランでブレイク!! 佐藤なぎさ役

■鈴木志音 東京コレクション出演 日高美知役

■小鳥遊くれあ 古川里央役&怨念貞子役

■川田妙子 Dr.スランプ 則巻アラレ 藤井美代子役

■HAYATO(YOSHIKIプロデュスXYメンバー)三枝竜介役

■雛形あきこ 村山貞子役

■あらすじ

城南大学4年映像学科で俳優志望の徳大寺奈々は、「都市伝説研究サークル」のリーダー。

サークルで、動画投稿サイトYoTubeチャンネルを開いているが、なかなかアクセス数が稼げない。

そこで奈々は、夏合宿を兼ねて、噂の「心霊スポット」を巡り動画撮影を提案する。

中でも“最恐”と言われる「貞子の怨念が封印された廃校」に出かけることになった。

サークルメンバーの加賀さや香は映像学科で映画監督志望の山口つむぎにカメラマンをしてもらうことにし、つむぎはアシスタントにと映像学科1年の岡真彩を同行させる。

一行は廃校を訪れた際に真彩は現場で奇妙な声を聞いたような気がしたが、動画にも何も映っていなかった。

数日後、サークルメンバーは合宿を兼ねて顧問の教授・中川みおや、かつて貞子と対立して死亡した霊媒師の飯綱勝子の娘・飯綱よりかを連れて別荘に向かう。

しかし、奈々の別荘に向かった夜、次々と不可解な現象が起こり次々とメンバーが謎の不審死を遂げる。

後で、廃校で撮影した動画をもう一度見直すと、何も映っていなかった動画に貞子らしき女が映っていた…そして映像画面から出てくる貞子。35年前の貞子の怨念はまだ続いていた。

■脚本:剣名舞

・日本テレビ「ザ・シェフ」東山紀之主演 原作コミックドラマ化

・フジテレビ「女医レイカ」名取裕子主演 原作コミックドラマ化

・コミック「ZERO CITY」原案 石井竜也 作画 フーロン 他多数

■監督:伊藤和広

・前作「貞子の怨念」TSUTAYA 週間ランキング5位 ※2作連続4ヶ月間20位以内チャートイン

・Amazonプライムビデオ「やっと気付いた愛のかたち」

・スカパー!「本当の愛のかたち」他多数

■貞子〜弔いのペンダント〜制作委員会

〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町15-8高木産業会館313

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 林祐衣出演!貞子〜弔いのペンダント〜制作委員会「貞子〜弔いのペンダント〜」 appeared first on Dtimes.