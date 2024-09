相談することで心がふっと軽くなる！日本産業カウンセラー協会「働く人の電話相談室・SNS相談室」

一般社団法人 日本産業カウンセラー協会では、WHO(世界保健機関)の定める世界自殺予防デーにあわせて「ひとりで抱え込まないで」をテーマに、9月10日(火)、全国の各支部・事業所に相談室を開設し、無料の相談対応を実施します。

日本産業カウンセラー協会「働く人の電話相談室・SNS相談室」

協会では2007年より毎年、日本労働組合総連合会(連合)の協力のもと、今年で18回目を迎える「働く人の電話相談室」を開設。

また、スマートフォンの普及に合わせて、2022年からLINEを活用した「働く人のSNS相談室」も同時に開設しています。

今年も引き続き多くの働く方々や、そのご家族らの相談に、電話とSNSの両面から対応が可能です。

昨年の相談では、仕事と心への影響などについて、合計で延べ259件の相談が寄せられました。

労働者を取り巻く環境はますます複雑化し、予測困難な状況が一段と増しています。

「働く人の電話相談室」 0120-583-358 *通話料・相談料とも無料

■キャッチフレーズは「ひとりで抱え込まないで」

開設期間:9月10日(火) 相談受付は電話・SNS共に10:00〜22:00

主催 :一般社団法人 日本産業カウンセラー協会

協力 :日本労働組合総連合会(連合)

後援 :厚生労働省/中央労働災害防止協会/

独立行政法人 労働者健康安全機構/

公益社団法人 全国労働基準関係団体連合会/

一般社団法人 日本キャリア・カウンセリング学会/

一般社団法人 日本産業精神保健学会/

公益財団法人 産業医学振興財団/

全国中小企業団体中央会

全国各地の協会事務所において地区毎に電話相談窓口を開設し、職場の人間関係に関わる問題等で悩みを抱える方々を対象に、全国どこからでも無料で相談を受け付けます。

「世界自殺予防デー」とは、WHO(世界保健機関)が定めたもので、日本では世界自殺予防デーにちなみ、9月10日〜16日の1週間を「自殺予防週間」に設定し、国、地方公共団体、関係団体、民間団体等が連携して啓発活動を推進しています。

※回線設置支部のみ掲載

※回線未設置の地域からも受け付けます。

■支部一覧

【北海道支部】

電話番号:011-209-7000

所在地 :〒060-0004 北海道札幌市中央区北四条西7-1-5 NCO札幌ホワイトビル3階

【東北支部】

電話番号:022-715-8114

所在地 :〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町2丁目6-15 チコウビル503号

【上信越支部】

電話番号:025-290-3883

所在地 :〒950-0911 新潟県新潟市中央区笹口2-12-10 アパ新潟駅南ビル5階

【北関東支部】

電話番号:048-823-7801

所在地 :〒330-0062 埼玉県さいたま市浦和区仲町3-5-1 埼玉県県民健康センター2階

【東京支部】

電話番号:03-6434-9130

所在地 :〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-2-12 菱化代々木ビル4階

【神奈川支部】

電話番号:045-264-9521

所在地 :〒231-0062 神奈川県横浜市中区桜木町3-8 横浜塩業ビル6F

【中部支部】

電話番号:052-618-7830

所在地 :〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜1丁目9番26号 IKKOパーク栄ビル4階

【中国支部】

電話番号:082-223-7470

所在地 :〒730-0016 広島県広島市中区幟町3-1 第3山県ビル5階

【四国支部】

電話番号:089-968-2800

所在地 :〒790-0814 愛媛県松山市味酒町1-3 四国ガス第3ビル7階

