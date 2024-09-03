¡Ö¤â¤Ã¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¡Ä¡×¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÈÖµ¼Ô¤¬ºò¥ª¥Õ¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡ÉÁèÃ¥Àï¡É¤Ç¤ÎµåÃÄÂÐ±þ¤Ë»ýÏÀ¡ÖÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤¬¤·¤¿¡×
Á°¿ÍÌ¤Æ§¤ÎÎÎ°è¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÂçÃ«¡£¡Ö50-50¡×Ã£À®¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë(C)Getty Images
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ò·Þ¤¨¤¿MLB¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¶Ã°ÛÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡£¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÁè¤¤¤ò±é¤¸¤ë¥Á¡¼¥à¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤·¤Æ¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÂÇ·â¤òÈäÏª¤·¡¢¡Ö50ËÜÎÝÂÇ¡¦50ÅðÎÝ¡×¤È¤¤¤¦°Î¶È¤Ë¤âÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÆóÅð¡ª»°Åð¡ªÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¡Ö44¡¾46¡×¤òÃ£À®¤¹¤ë¥·¡¼¥ó
¡¡ºò¥ª¥Õ¡¢10Ç¯Áí³Û7²¯¥É¥ë¡ÊÌó1015²¯±ß¡Ë¤È¤¤¤¦µð³Û·ÀÌó¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Æþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃ«¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¿Í¡¹¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¤½¤Î·ÀÌóÆâÍÆ¤ËÁê±þ¤·¤¤·ë²Ì¤ò¡¢ÆþÃÄ1Ç¯ÌÜ¤«¤é»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡µå³¦¤òÊ¨¤«¤»Â³¤±¤ë¡ÖÆüËÜ¿Í¥¹¥¿¡¼¡×¤Î¸½ºß¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤ËÂÐ¤·¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤Ç¤âÍÍ¡¹¤ÊÈ¿±þ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥¤¥È¡ØSports Illustrated¡Ù¤Ç¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Îµ»ö¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¡¢¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥ï¥«¥¤»á¤¬9·î1Æü¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ò¤â¤Ã¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë³Í¤ê¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¿¤¯¤ÎµåÃÄ¤Ë¤è¤êÂçÃ«¤Î¡ÖÁèÃ¥Àï¡×¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤ëºò¥ª¥Õ¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤â³ÍÆÀ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¥ï¥«¥¤»á¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤ÇºÇ¤â¹â³Û¤ÊÇ¯Êð¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¤À¤¬¡¢¸½ºß¤Î¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥È¥ì¥¤¡¦¥¿¡¼¥Ê¡¼¤È¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤ÏÄ¹´ü¤Î¥¹¥é¥ó¥×¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÂÇÀþ¤Ï¶¯¹ë¤«¤é¥ê¡¼¥°Æâ¤Î²¼°Ì¥Á¡¼¥à¤ËÉé¤±¤ëÂ¸ºß¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÉÔÄ´¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ê¤é¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò²ò·è¤Ç¤¤¿¤À¤í¤¦¡×¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥ï¥«¥¤»á¤ÏÂ³¤±¤Æ¡¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ1Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¡¢Èà¤¬²¿¤ò¤·¤¿¤«¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Æ±¤¸Ç¯¤Ë43ËÜÎÝÂÇ¤È43ÅðÎÝ¤òµÏ¿¤·¤¿»Ë¾å½é¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤ÆMLB¤ÎÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤ó¤À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤À¤±¤ÇMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿»Ë¾å½é¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È¼çÄ¥¡£
¡¡¤Þ¤¿Â¾¤Ë¤â¡¢¡ÖÉáÃÊ¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ê¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥É¥ó¥Ö¥í¥¦¥¹¥¡¼¤È¶â¸¯¤¤¤Î¹Ó¤¤¥¸¥ç¥ó¡¦¥ß¥É¥ë¥È¥ó¤¬¡¢¤³¤ÎÅ·ºÍ¤Î³ÍÆÀ¶¥Áè¤Ë³Î¼Â¤Ë²Ã¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºµåÃÄ¼ÒÄ¹¡¢¤µ¤é¤Ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÈà¤é¤¬»ö¼Â¾å¡¢Ìîµå³¦ºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¥ì¡¼¥¹¤Ë»²²Ã½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¡¢¾¯¤·»ÄÇ°¤À¡×¤È¿´¾ð¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ï¥«¥¤»á¤Ï¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ÎºÇ¸å¤Ç¡¢¡Ö¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤Ï¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬3ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢º£¸å¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤Îµ¯ÇúºÞ¤È¤Ê¤ë¤Î¤ò¸«¼é¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤·¡¢ÂçÃ«³ÍÆÀ¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤òÞú¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°Ê³°¤ÎµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¡¢¤½¤·¤ÆÈÖµ¼Ô¤Ê¤É¤«¤é¤â¡¢º£¸å¤âÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÆ±ÍÍ¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]