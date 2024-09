刺激的な味わい！モントワール『ジューシードロップグミエクストリーム』

モントワールは、おもちゃのように遊べるキャンディブランド「バズーカキャンディブランズ」から、より刺激的な味わいを楽しめる『ジューシードロップグミエクストリーム』を2024年9月2日(月)より、全国のスーパーマーケット・ドラッグストアなどでリニューアル発売します。

モントワール『ジューシードロップグミエクストリーム』

商品名 :バズーカキャンディブランズ ジューシードロップグミエクストリーム

内容量 :50g

販売エリア :全国のスーパーマーケット、ドラッグストアなど

希望小売価格:281円(税込)

【商品特徴】

●付属の甘酸っぱいペン型シロップをグミのくぼみにいれることで、好みの味に調整できる遊び心がある新感覚グミです。

●「ジューシードロップグミ」と比べてシロップの酸味をアップさせたより刺激的な味わいを楽しめます。

●1粒のグミに珍しい2フレーバーの組み合わせ。

フレーバーの種類はストロベリー&レモネード、チェリー&ベリー、コーラ&コーラ味の3種です。カラフルな色合いも楽しい商品です。

