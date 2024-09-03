U18»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó2ÀïÏ¢Â³Âç¾¡¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¦¥ó¥É¤Ø Ý¯°æ¡õº£Ä«´Ý¡õÃæºê¤Î¹¥Åê ÆÁ´Ý¡õüâ»³¤Ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°ËÜÎÝÂÇ¤Ê¤É¥¹¥ê¥é¥ó¥«¤Ë20ÆÀÅÀ
¢£Âè13²ó BFA U18¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥é¥¦¥ó¥É¡¡ÆüËÜ 20¡Ý1 ¥¹¥ê¥é¥ó¥«¡Ê5²ó¥³¡¼¥ë¥É¡Ë¡Ê3Æü¡¦ÂæËÌ»ÔÎ©Å·ÊìËÀµå¾ì¡Ë
ÆüËÜ¤Ï¥¹¥ê¥é¥ó¥«¤ËÂç¾¡¤·¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥é¥¦¥ó¥É2Ï¢¾¡¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¦¥ó¥É¿Ê½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ï1²ó¡¢2ÈÖ¡¦ßÀËÜÍÚÂç¡Ê¹ÎÍ¹â¡Ë¤Îµ¾Èô¤ÇÀèÀ©¡£4²ó¤Ë¤ÏÆÁ´Ý²÷À²¡ÊÂçºå¶Í°þ¹â¡Ë¡¢5²ó¤Ë¤Ï3ÈÖ¡¦郄»³Íµ¼¡Ïº¡Ê·òÂç¹âºê¹â¡Ë¤Ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤Ê¤ÉËè²óÆÀÅÀ¤òµó¤²·×20ÆÀÅÀ¤Ë¡£Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¡¦Ý¯°æÄØµ©¡ÊÄá²¬Åì¡Ë¤¬3²ó1¼ºÅÀ¡¢2ÈÖ¼ê¡¦º£Ä«´ÝÍµ´î¡ÊÊóÆÁ³Ø±à¹â¡Ë¡¢3ÈÖ¼ê¡¦ÃæºêÎ°À¸¡ÊµþÅÔ¹ñºÝ¹â¡Ë¤¬Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¹¥·ÑÅê¤Ç¾¡Íø¤òÄÏ¤ó¤À¡£
Á°Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹á¹Á¤È¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏÀèÈ¯¤·¤¿郄Èø¶Á¡Ê¹ÎÍ¹â¡Ë¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿Æ£ÅÄÎ°À¸¡ÊÅì³¤ÂçÁêÌÏ¹â¡Ë¡¢ÅÄºêñ¥»Î¡Ê¶½Æî¹â¡Ë¤¬Ìµ°ÂÂÇ´°Éõ¥ê¥ì¡¼¡£ÂÇÀþ¤ÏÀÐÄÍÍµØ¹¡Ê²ÖºéÆÁ±É¹â¡Ë¡¢ÆÁ´Ý¤¬3°ÂÂÇ4ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤ÉÀèÈ¯Á´°÷°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ë17°ÂÂÇ19ÆÀÅÀ¡¢5²ó¥³¡¼¥ë¥É¤ÇÂç¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
·Þ¤¨¤¿¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥é¥¦¥ó¥É2ÀïÌÜ¡¢¥¹¥ê¥é¥ó¥«¤ÎÀèÈ¯¡¦D.¥¸¥ã¥ä¥é¥¹¤ËÂÐ¤·ÀèÆ¬¤Î¶Î¼ÍÛ¡ÊÂçºå¶Í°þ¹â¡Ë¤ÎÂÇµå¤ò¥»¥ó¥¿¡¼¤¬Íîµå¡£¶¤Ï¤¹¤«¤µ¤º»°ÎÝ¤ò´Ù¤ì¤ë¤ÈÂ³¤¯2ÈÖ¡¦ßÀËÜ¤Îº¸µ¾Èô¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£ÂÇÀþ¤Ï¤½¤Î¸å¡¢ËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤â¸åÂ³¤¬ÅÝ¤ìÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢1ÆÀÅÀ¤Ç½é²ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¤½¤ÎÎ¢¡¢ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ïº¸ÏÓ¡¦Ý¯°æ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ÏÀèÆ¬¤ÎC.¥¸¥ã¥ä¥»¥«¥é¤ò¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë¡£2ÈÖ¡¦S.¥Ð¥ó¥À¥é¤ò°ì¼ÙÈô¡¢M.¥¤¥ó¥É¥¥¥ï¥é¤«¤é¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¤»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÎÆüËÜ¤Ï2²óÉ½¡¢2»àÁö¼ÔÌµ¤·¤«¤é1ÈÖ¡¦¶¤¬»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢ÅðÎÝ¤â·è¤á¤ë¤È2ÈÖ¡¦ßÀËÜ¤Ë¥ì¥Õ¥È¤Ø¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·2ÅÀÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£±ç¸î¤ò¤â¤é¤Ã¤¿Ý¯°æ¤Ï2¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¡¢4ÈÖ¡¦J.¥Í¡¼¥Ï¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÂÇÀþ¤ò»ý¤ÁÁ°¤ÎÀ©µåÎÏ¤òÉð´ï¤Ë»°¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤ËÍÞ¤¨È¿·â¤òµö¤µ¤º¡£
3²óÉ½¤Ë¤ÏÀèÆ¬¤Î5ÈÖ¡¦ÆÁ´Ý¤¬Ãæ°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È6ÈÖ¡¦Ý¯°æ¤ÎÅê¥´¥í¡¢¼«¿È¤ÎÅðÎÝ¤Ç1»à»°ÎÝ¤Ë¡£Â³¤¯7ÈÖ¡¦±§Ìî¿¿¿ÎÏ¯¡ÊÁá°ðÅÄ¼Â¹â¡Ë¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤Îµ¾Èô¤òÊü¤Á3ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·3²óÎ¢¡¢8ÈÖ¡¦T.¥·¥ê¥ï¥ë¥À¥ó¤Ë¿¶¤êÆ¨¤²¤Ç½ÐÎÝ¤òµö¤¹¤È9ÈÖ¡¦V.¥¢¥Ù¥¤¥°¥Ê¥»¥«¥é¤ËÃæ°ÂÂÇ¤òÊü¤¿¤ìÆÀÅÀ·÷¤ËÁö¼Ô¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡£Â³¤¯1ÈÖ¡¦C.¥¸¥ã¥ä¥»¥«¥é¤ÎÂÇµå¤ò¥µ¡¼¥É¤ò¼é¤ë²ÖÅÄÍª·î¡ÊÃÒÊÛÏÂ²Î»³¹â¡Ë¤¬¥Õ¥£¥ë¥À¡¼¥¹¥Á¥ç¥¤¥¹¤·ËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ë¡£¤¹¤ë¤È2ÈÖ¡¦S.¥Ð¥ó¥À¥é¤ÎÍ·¥´¥í¤òÀÐÄÍ¤¬°Á÷µå¤·¤½¤Î´Ö¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·ÆóÎÝÁö¼Ô¡¢°ìÎÝÁö¼Ô¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÁöÎÝ»à¤È¤Ê¤êºÇ¾¯¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
4²óÉ½¤ËÆþ¤ë¤È1ÈÖ¡¦¶¤¬±¦ÆóÎÝÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£2ÈÖ¡¦ßÀËÜ¤Ï¥é¥¤¥È¤Ø¤ÎÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Á4ÅÀÌÜ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£Â³¤¯3ÈÖ¡¦郄»³¤¬Ãæ°ÂÂÇ¤òÊü¤ÁºÆ¤Ó¹¥µ¡¤òºî¤ë¤È1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤é5ÈÖ¡¦ÆÁ´Ý¤ÎÂÇµå¤Ï¥ì¥Õ¥È¤òÇË¤ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°ËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ê7¡¼1¤ÈÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£ÂÇÀþ¤ÏÀª¤¤¤òÁý¤·6ÈÖ¡¦Ý¯°æ¡¢7ÈÖ¡¦±§Ìî¤ÎÏ¢ÂÇ¤Ç1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤È¤¹¤ë¤È8ÈÖ¡¦²ÖÅÄ¤ÎÂÇµå¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¤Î¥¨¥é¡¼¤òÍ¶¤¤8ÅÀÌÜ¡¢9ÈÖ¡¦·§Ã«½ÓÇµ²ð¡Ê´ØÅìÂè°ì¹â¡Ë¤Î±¦µ¾Èô¤Ç9ÅÀÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
8ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç4²óÎ¢¤«¤é¤Ï2ÈÖ¼ê¡¦º£Ä«´Ý¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤Èµå°Ò¤Î¤¢¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÃæ¿´¤Ë»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£5²óÉ½¤Ë¤ÏÌµ»à»°ÎÝ¤«¤é3ÈÖ¡¦郄»³¤Ë¤â¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°ËÜÎÝÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·11¡¼1¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë3Ï¢Â³»Íµå¤ÇÌµ»àËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç7ÈÖ¡¦±§Ìî¤¬²¡¤·½Ð¤·¤Î»Íµå¡¢ÂåÂÇ¡¦»³Èª¿¿ÆîÅÍ¡ÊÌÀÆÁµÁ½Î¹â¡Ë¤ÎÃæµ¾Èô¤Ç13¡¼1¡£9ÈÖ¡¦·§Ã«¤Ï¥é¥¤¥È¤Ø¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á14ÅÀÌÜ¡¢¤½¤Î¸å¤â2¤Ä¤ÎÅ¬»þÆâÌî°ÂÂÇ¤ä6ÈÖ¡¦Ý¯°æ¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ê¤É¤Ç20¡¼1¤Èº¹¤ò¹¤²¤¿¡£
19ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç5²óÎ¢¡¢3ÈÖ¼ê¡¦Ãæºê¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤ÈÌµ¼ºÅÀ¤ËÄù¤á»î¹ç½ªÎ»¡£¾¡Íø¤·¤¿ÆüËÜ¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥é¥¦¥ó¥É3Ï¢¾¡¤òÌÜ»Ø¤·ÌÀÆü¤Î4Æü¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÈÂÐÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¾åÅÄ,
Ê©ÃÅ,
Ë¬Ìä²ð¸î,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
ÃÖ¾²¹©»ö,
Ä¹Ìî,
¿À»ö,
¥À¥¤¥¹,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¥Í¥¸