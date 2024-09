タレントの西山茉希(38)が3日までに、自身のインスタグラムを更新。英語を勉強する様子を公開した。

西山は「チリツモの儀」とコメント。「積もるまで果てしなく遠いだろうけど、新品だった一冊のノートが埋まる感覚は嫌いじゃ無い」と明かし、ハッシュタグで「極小さな達成感の積み重ね」「桃栗三年柿八年」と添えた。

また英文で「How many years will it take?(=何年かかるでしょう)I'll try my best(=ベストを尽くします)」とつづり、英文で埋まったノートの写真を公開した。

この投稿にフォロワーからは「まきちゃん英語の勉強始めたの???」「すごい!!頑張ってください」「努力が、すげ〜」「その努力が素晴らしいです!」「子供さんにも沢山の愛情溢れてるし飾らないとこが大好きです」「私も頑張る」などの声が寄せられた。