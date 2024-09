SHINee キー、3rdミニアルバム「Pleasure Shop」スケジュールを公開

SHINeeのキーが、ニューミニアルバム「Pleasure Shop」のスケジュールを公開した。3日0時、SHINeeの公式SNSなどにアップされた3rdミニアルバム「Pleasure Shop」のスケジュール「Invitation : Welcome to the Pleasure Shop」は、ムードサンプラー、予告イメージ、ハイライトメドレー、タイトル曲のミュージックビデオの予告映像など、様々なコンテンツの公開を予告して注目を集めた。

彼の未来的ビジュアルをホログラムアニメーションで制作したループ動画で、「Welcome to the Pleasure Shop」という音声が加わり、キーの音楽の世界へ招待するような雰囲気を演出した。常に斬新でコンセプチュアルなプロモーションを展開していい反応を得てきた彼が、ニューアルバムを通じて見せる新しい魅力への好奇心を刺激した。同名のタイトル曲「Pleasure Shop」を含む、ハウスジャンル中心の全6トラックで構成され、彼の洗練されて感覚的な音楽的色を満喫することができるニューアルバムは、今月23日午後6時に発売される。また、彼はカムバックに先立って、9月14日と15日の2日間、ソウルオリンピック公園ハンドボール競技場でアンコールコンサート「2024 KEYLAND ON : AND ON <#>」を開催する。公演名の「#」を活用して電話をかけると、多様な音声メッセージが確認できるARSプロモーションをオープンし、コンサートへの期待を倍増させている。今月23日にカムバックするキーの3rdミニアルバム「Pleasure Shop」は、オンライン・オフラインで予約購入できる。