　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


43602.19　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
42802.04　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
42524.39　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
41927.72　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
41433.14　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40740.98　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
40253.24　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
40064.24　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
40018.98　　均衡表雲上限(日足)
39778.90　　均衡表雲下限(日足)
38957.58　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
38695.34　　26週移動平均線

38686.31　　★日経平均株価3日終値

38645.41　　75日移動平均線
38578.77　　13週移動平均線
38509.64　　6日移動平均線
38452.98　　均衡表転換線(日足)
38364.27 　　新値三本足陰転値
37421.88　　200日移動平均線
37326.44　　ボリンジャー:-1σ(26週)
37174.18　　25日移動平均線
36904.30　　ボリンジャー:-1σ(13週)
36791.45　　均衡表転換線(週足)
36791.45　　均衡表基準線(週足)
36700.79　　均衡表雲上限(週足)
35957.54　　ボリンジャー:-2σ(26週)
35390.77　　ボリンジャー:-1σ(25日)
35229.83　　ボリンジャー:-2σ(13週)
35172.25　　均衡表基準線(日足)
34588.64　　ボリンジャー:-3σ(26週)
33708.89　　均衡表雲下限(週足)
33607.37　　ボリンジャー:-2σ(25日)
33555.36　　ボリンジャー:-3σ(13週)
31823.96　　ボリンジャー:-3σ(25日)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　79.02(前日87.28)
ST.Slow(9日)　　87.39(前日92.43)

ST.Fast(13週)　 65.75(前日65.79)
ST.Slow(13週)　 60.94(前日60.96)

［2024年9月3日］

株探ニュース