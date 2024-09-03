

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





43602.19 ボリンジャー:＋3σ(13週)

42802.04 ボリンジャー:＋3σ(26週)

42524.39 ボリンジャー:＋3σ(25日)

41927.72 ボリンジャー:＋2σ(13週)

41433.14 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40740.98 ボリンジャー:＋2σ(25日)

40253.24 ボリンジャー:＋1σ(13週)

40064.24 ボリンジャー:＋1σ(26週)

40018.98 均衡表雲上限(日足)

39778.90 均衡表雲下限(日足)

38957.58 ボリンジャー:＋1σ(25日)

38695.34 26週移動平均線



38686.31 ★日経平均株価3日終値



38645.41 75日移動平均線

38578.77 13週移動平均線

38509.64 6日移動平均線

38452.98 均衡表転換線(日足)

38364.27 新値三本足陰転値

37421.88 200日移動平均線

37326.44 ボリンジャー:-1σ(26週)

37174.18 25日移動平均線

36904.30 ボリンジャー:-1σ(13週)

36791.45 均衡表転換線(週足)

36791.45 均衡表基準線(週足)

36700.79 均衡表雲上限(週足)

35957.54 ボリンジャー:-2σ(26週)

35390.77 ボリンジャー:-1σ(25日)

35229.83 ボリンジャー:-2σ(13週)

35172.25 均衡表基準線(日足)

34588.64 ボリンジャー:-3σ(26週)

33708.89 均衡表雲下限(週足)

33607.37 ボリンジャー:-2σ(25日)

33555.36 ボリンジャー:-3σ(13週)

31823.96 ボリンジャー:-3σ(25日)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 79.02(前日87.28)

ST.Slow(9日) 87.39(前日92.43)



ST.Fast(13週) 65.75(前日65.79)

ST.Slow(13週) 60.94(前日60.96)



［2024年9月3日］



株探ニュース

