ソ・イングクのコンサートが開催決定！全国3か所でファンと交流

俳優、歌⼿として絶⼤な⼈気を誇るソ・イングクが11月に日本でファンコンサートを開催する。

SEO IN GUK JAPAN FAN CONCERT TOUR 2024 [Heart UTOPIA]

2024年9月6日(金)にSEO IN GUK 2024 Mini Album「SIGnature」の発売を控え、現在全国3ヶ所で発売記念リリースイベントを行っているソ・イングクだが、早くも11月の来日ツアーが決定した。

公演タイトルSEO IN GUK JAPAN FAN CONCERT TOUR 2024 [Heart UTOPIA]日程・会場11月4日(月・祝)名古屋 / 名古屋国際会議場 センチュリーホール11月5日(火)神戸 / 神戸国際会館 こくさいホール11月7日(木)横浜 / パシフィコ横浜 国立大ホール主催株式会社 THE STAR E&M /株式会社 STORY J COMPANY企画株式会社 THE STAR PARTNER協力ソ・イングク日本オフィシャルファンクラブ

情報解禁にあわせ、ソ·イングク本人が演出した2024 Mini Albumタイトル曲「空のかおり」のMVの世界観を元に制作されたポスターも公開となり、さらに期待が高まる。

今回のファンコンサートは、よりたくさんの地域のファンと会うため全国3か所で行われる。「SEO IN GUK JAPAN OFFICIAL FANCLUB」会員先行も行う予定だ。チケットに関する詳細は、後日公式FCサイトにて発表される。

ソ・イングク【プロフィール】

韓国のオーディション番組「SUPER STAR K」で72万⼈の応募者の中から優勝。

2024年6月に韓国にて発売された2024シングル「SEO IN GUK」は、日本 iTunesランキングR&B部門で1位を獲得し、歌手としての実力を見せつけた。

トップスター街道を常に⾛っている俳優としては、2024年ミュージカル「モンテクリスト伯」を大盛況で幕を下ろし、主演最新作ドラマ『もうすぐ死にます』はAmazonプライムで放送されている。

SEO IN GUK 2024 Mini Album「SIGnature」は2024年9月6日(金)発売予定だ。