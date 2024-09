10月1日「てんかいっぴんの日」に無料クーポン進呈！天下一品「アプリで天下一品祭り」

「天下一品」は、2024年10月1日“てんかいっぴんの日”から11月10日の創業記念日までの41日間、全国の天下一品にて、「アプリで天下一品祭り」を開催。

「天下一品」は、2024年10月1日“てんかいっぴんの日”から11月10日の創業記念日までの41日間、全国の天下一品にて、「アプリで天下一品祭り」を開催します!

10月1日“てんかいっぴんの日”にラーメン1杯お召し上がりにつき、「ラーメン(並)1杯無料クーポン」を天下一品公式アプリ内に進呈!

また、10月2日〜11月9日の期間は、天下一品オリジナルグッズが当たる“ハズレなし”の『アプリでスピードくじキャンペーン』を開催。

店内にてラーメン(お持ち帰りラーメン含む)を注文の方を対象に、天下一品公式アプリにてスピードくじに挑戦出来ます。

スピードくじに参加すると、もれなく参加賞として50円割引クーポンが必ずもらえます。

さらに当選すれば、ここでしか手に入れられない天下一品オリジナルグッズをプレゼント。

「ラーメン(並)1杯無料クーポン」や『アプリでスピードくじキャンペーン』などの天下一品祭りにご参加いただくには、天下一品公式アプリのインストールが必要になります。

「天下一品公式アプリ」の詳細とインストールはこちらをご確認ください。

URL: https://www.tenkaippin.co.jp/news/1950/

(対象OS iOS 14以上 Android 9.0以上)

<期間>

2024年10月1日(火)営業開始から営業終了まで

※一部開催していない店舗もあります。

<対象者>

10月1日に店内にてラーメンを注文の方が対象。

※ミニラーメン単品・お持ち帰りラーメン・オンラインショップ・宅配サービスは対象外とします。

<進呈方法>

1. 会計時(またはご注文後)に二次元コードが印字された用紙が渡されます。

2. 二次元コードをアプリ内のカメラで読み取ります。

3. アプリの「クーポン」画面に「ラーメン(並)1杯無料クーポン」が進呈されます。

二次元コード読み取り期限は、【10月2日(水)午前7時まで】です。

※読み取り期限以降は、読み取りは不可となりますのでご注意ください。

※店舗でお渡しさせていただく二次元コードが印字された用紙は、無料クーポンではございません。

<進呈品>

「ラーメン(並)1杯無料クーポン」をアプリ内にて進呈。

利用開始:10月2日(水)営業開始から11月30日(土)営業終了まで

■「アプリでスピードくじキャンペーン」

<期間>

2024年10月2日(水)営業開始〜2024年11月9日(土)営業終了

※一部開催していない店舗もあります。

<対象者>

上記期間中、店内にてラーメン1杯(お持ち帰りラーメン含む)を注文の方が対象。

※オンラインショップ・宅配サービス

<抽選方法>

1. 会計時(または注文後)に提示された二次元コードをアプリ内のカメラで読み取ります。

2. アプリ内で抽選画面に切り替わり、当選賞品が発表されます。

3. 当選画面を店舗スタッフにお見せいただければ、賞品を進呈いたします。

尚、「クーポン」画面に参加賞として「50円割引クーポン」が進呈されます。

<賞品>

【A賞】“家麺が美味しく作れる♪”計量カップ

家麺に使う水の量がひと目でわかる!どんぶり型の計量カップ。

店舗で使用しているラーメンどんぶりをイメージしているため、天下一品のロゴと龍、そして「明日もお待ちしてます。」のフレーズもデザインされています。

これを使えば、天下一品のラーメンがお家でも味わえる家麺がさらに美味しく感じるはず!

※通常のメモリも付いています。

【B賞】“いつでも一緒♪”こってりタオルハンカチ

毎日持ち歩きたい!と思っていただけるようなデザインを施したタオルハンカチです。

デザインは2種類!こってりラーメンをイメージしたデザインとTENKAIPPINローマ字ロゴが刻まれたデザインです。

※デザインはお選びいただけません。

【参加賞】50円割引クーポン

スピードくじ参加全員に、次回ご来店より使える50円割引クーポンをアプリ内にて進呈。

次回ご来店より利用可能。

■創業記念日

<期間>

2024年11月10日(日)

※一部開催していない店舗もございます。

当日は天下一品にて「新商品」を販売開始します!

そして、創業記念日として当日何かが起こるかも…

詳細は、後日解禁!お楽しみにお待ちください。

新型コロナウイルス感染状況や、天災地変、その他やむを得ない事由により、キャンペーンを予告なく変更、延期、または中止する場合があります。

