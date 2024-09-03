【ポケモン×工芸展―美とわざの大発見―】11月1日～2025年2月2日 開催予定会場： 麻布台ヒルズ ギャラリー 東京都港区虎ノ門5-8-1

今井完眞《フシギバナ》

麻布台ヒルズ ギャラリーは、11月1日～2025年2月2日にかけて「ポケモン×工芸展―美とわざの大発見―」を開催する。あわせて9月3日12時からチケットの販売を開始した。

「ポケモン×工芸展―美とわざの大発見―」は「ポケモン×工芸」をテーマに約20人、約80点の展示でポケモンの姿かたち、しぐさ、気配を呼び起こす作品を楽しめる展覧会。前期は12月25日までで、12月26日以降は後期の展示を行い、展示替えもあるという。

吉田泰一郎《サンダース》

植葉香澄《羊歯唐草文シェイミ》

会場イメージ

出品作家による数量限定の販売や、コラボカフェの実施も予定している。チケット料金は事前の特別鑑賞会に参加でき、銀色の工字繋ぎ文様と本展シンボルマークをプリントした磁器フリーカップなどが付属するチケットが4,900円、工字繋ぎ文様とシンボルマークをプリントした白に金の磁器フリーカップが付属するチケットが3,900円、金の箔押し加工が施されたポストカード付きチケットが1,500円、何度でも予約なしで入場できっるプレミアムパスポートが7,000円。

工字繋ぎ文様フリーカップ

工字繋ぎ文様フリーカップ（銀）

オリジナルショッパー、ポストカード

工字繋ぎ文様フリーカップ（金）

ポストカード

プレミアムパスポート

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